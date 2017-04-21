На фасаде цирка Якутии установлена новая вывеска

Для всего коллектива Бриллиантового цирка Якутии 3 апреля ассоциируется с Днём рождения заслуженной артистки Республики Саха (Якутия) и России, Народной артистки Якутии – Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой. Именно в этот день Глава Якутии Егор Борисов подписал указ о присвоении имен Марфы и Сергея Расторгуевых Государственному цирку Республики Саха (Якутия).

Сегодня, 21 апреля состоялась церемония торжественного открытия вывески с новым названием на центральном фасаде здания цирка.

Церемония прошла в присутствии почётных гостей и представителей прессы. С приветственной речью выступил Владимир Тихонов, Министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Отметив историческую важность мероприятия, Владимир Иванович поздравил всех горожан и коллектив цирка со знаменательным событием и выразил уверенность, что Государственный цирк Якутии достигнет еще больших высот и не раз прославит родную республику и страну.

Поздравила коллектив цирка Зинаида Федорова, которая в 1994 году возглавляла Фонд управления государственным имуществом при Правительстве Республики Саха (Якутия). В свое время Зинаида Степановна сыграла важную роль в деле становления Государственного цирка Якутии.

Она поделилась воспоминаниями 25-летней давности и напомнила присутствующим, с чего начиналась история цирка. Так, в мае 1994 года распоряжением Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова здание инженерного центра по адресу ул. Ойунского 8/2 было передано в ведение синтез-театра «Ойуун» для последующей организации работы цирка. Как отметила Зинаида Федорова, претендентов на пустующее здание оказалось немало, и чтобы его отстоять друзьям и соратникам семьи Расторгуевых пришлось организовать немного, немало — круглосуточное дежурство.

Одними из преданных соратников с тех самых времен являются руководители ювелирной фирмы «Киэргэ», друзья семьи Галина и Александр Павловы.

Ныне Александр Кириллович состоит в наблюдательном и попечительском совете цирка. Он также сердечно поздравил Сергея Васильевича и вручил ему эксклюзивный подарок – Серебряную бабочку «Киэргэ», отметив при этом, что Сергей Расторгуев стал третьим обладателем именного аксессуара после Леонардо Ди Каприо и Ивана Урганта.

С приветствием выступил заслуженный артист РСФСР и ЯАССР, Народный артист Якутии Юрий Платонов. Он выразил полную уверенность в том, что присвоение Государственному цирку имен Марфы и Сергея Расторгуевых поможет талантливому коллективу Бриллиантового цирка достойно продолжить начатое ими дело и реализовать самые смелые планы и идеи.

Напомним, что в далеком 1970 году по инициативе первого профессионального артиста Якутии Юрия Платонова, при поддержке дирекции Гособъединения «Якуттеатр» был осуществлен первый набор талантливой молодежи для учебы по различным жанрам эстрадного циркового искусства во всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства (ВТМЭИ). По результатам отбора в Москву были направлены 15 талантливых якутян. Среди них были жонглер Сергей Расторгуев и народная певица Марфа Колесова.

Также среди гостей были видные деятели культуры республики директор Саха академического театра им. П. А. Ойунского Анатолий Павлов, директор Государственного театра эстрады Алексей Егоров, заслуженный артист республики Анатолий Бурнашов, заслуженная артистка республики, поэтесса Елена Слепцова – Куорсуннаах и другие.

Перед гостями выступил директор, художественный руководитель цирка Сергей Расторгуев. Он также обратился к истории основания цирка и напомнил присутствующим, что развитие и становление циркового искусства в Якутии неразрывно связано с именами руководителей республики:

«За возможность создания цирка мы благодарны нашему первому президенту Михаилу Николаеву, с Вячеславом Анатольевичем мы построили первую очередь цирка, ну и, конечно, мы благодарим Егора Афанасьевича Борисова за постоянную поддержку, за это смелое волевое решение, благодаря которому Государственному цирку Якутии присвоено наше с Марфой имя. Егор Афанасьевич всенародно поддержал нас и выразил свое искреннее решение в ближайшей перспективе построить вторую очередь цирка. Это значит, уже совсем скоро у жителей республики появится возможность увидеть полномасштабные цирковые проекты с применением новых технологий, с участием больших коллективов, крупных животных, которых никогда не видел наш зритель. Перед якутянами откроется мир большого цирка».

Гости возложили цветы у главного входа Государственного цирка Якутии. Затем для них была организована экскурсия по выставке, посвященной творчеству Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой, также гости посетили музей-кабинет Народной артистки Якутии.