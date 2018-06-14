На этнокультурный центр эвенков в Оленьке выделено 152 миллиона рублей

На строительство этнокультурного центра в селе Оленек Республики Саха (Якутия) направлено 152 млн рублей. Как ожидается, центр сможет начать работу в начале зимы 2019 года.

Администрация Оленекского эвенкийского национального района объявила тендер на возведение здания в центре села, на улице Октябрьской. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июля, а 18 июля планируется выбрать подрядчика, сообщает RosTender.info.

Как указано в конкурсной документации, на первом этаже двухэтажного здания центра будет находиться зрительный зал на 200 мест, а также ритуально-обрядовый и универсальный залы. На втором этаже разместят библиотеку, помещения для кружков и студию хореографии.

Центр должен быть сдан в эксплуатацию 25 ноября 2019 года. Средства на строительство выделяются из бюджета Оленекского эвенкийского национального района.