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14 июня 2018, 1:10
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На этнокультурный центр эвенков в Оленьке выделено 152 миллиона рублей

На строительство этнокультурного центра в селе Оленек Республики Саха (Якутия) направлено 152 млн рублей. Как ожидается, центр сможет начать работу в начале зимы 2019 года.
Администрация Оленекского эвенкийского национального района объявила тендер на возведение здания в центре села, на улице Октябрьской. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июля, а 18 июля планируется выбрать подрядчика, сообщает RosTender.info.
Как указано в конкурсной документации, на первом этаже двухэтажного здания центра будет находиться зрительный зал на 200 мест, а также ритуально-обрядовый и универсальный залы. На втором этаже разместят библиотеку, помещения для кружков и студию хореографии.
Центр должен быть сдан в эксплуатацию 25 ноября 2019 года. Средства на строительство выделяются из бюджета Оленекского эвенкийского национального района.

Источник: http://rostender.info/news/2018061302
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