На дорогах Якутска от машин пострадали три женщины

13 августа около 8 часов на ул.Лермонтова возле д. №103/1 24-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ист», на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 53-х летнюю женщину — пешехода. В результате ДТП жительница Якутска получила перелом обеих костей голени и госпитализирована в Республиканскую больницу.

Со слов водителя, он ехал со скоростью 30 — 40 км/ч. на завершающийся зеленый сигнал светофора. В этот момент, по словам водителя, еще до включения зеленого сигнала для пешеходов, внезапно женщина начала переходить проезжую часть. Наезда избежать не удалось. Водитель вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

В этот же день около 11 часов дня на ул. Октябрьская столицы республики 23-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Филдер», при повороте на ул. Тургенева совершил наезд на 2-х пешеходов: девушек 21 и 20 лет. Обе студентки были доставлены в больницу, где у одной медики диагностировали закрытый перелом лодыжки, вторая отделалась ушибами и ссадинами. Из объяснений девушек следует, что убедившись в том, что слева и справа машин нет, они стали переходить перекресток, и в этот момент неожиданно появилась автомашина. Водитель по факту наезда детального комментария не дал.

Между тем, необходимо отметить, что Госавтоинспекция г. Якутска уже обращалась в Управление дорог окружной администрации ГО «Город Якутск» и направляла представление о необходимости установки на данном перекрестке (пересечение улиц Октябрьская и Тургенева) знаков, обозначающих пешеходный переход, и нанесении разметки. Однако меры по данному представлению до сих пор не принято

Госавтоинспекция г.Якутска обращается к водителям – будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость автомашины перед пешеходными переходами, вплоть до остановки транспортного средства для предоставления приоритета в движении пешеходам.

Пешеходам следует обратить внимание на недопустимость перехода проезжей части в неустановленных для этого местах, а при переходе по пешеходному переходу необходимо, прежде чем ступить на проезжую часть, убедиться в том, что водители проезжающих транспортных средств их видят и пропускают.