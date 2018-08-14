АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
24
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.08.2018, 18:00
Общество
Что такое синдром лучшей жизни
14.08.2018, 17:51
Столица
К труду и обороне готовы: В селе Тулагино открыли спортивную площадку
14.08.2018, 17:50
Спорт
Виктор Колибабчук — абсолютный чемпион Европы по мас-рестлингу
14.08.2018, 17:46
Происшествия
Экстра
В Якутии семья попала в жуткое ДТП: женщина-водитель погибла
14.08.2018, 17:40
Финансы
РСХБ направил на развитие АПК порядка 600 млрд рублей
14.08.2018, 17:32
Общество
Успех в «неженском деле»: еще одна якутянка – энергетик в РусГидро
14.08.2018, 17:25
Сахалыы
Саха кыыһа Алена Лыткина Америкаҕа олорор, айар ыырын кэҥэтэр
14.08.2018, 17:18
Спорт
Мадьыны Баттахов вновь стал королем Курска по пауэрлифтингу
14.08.2018, 17:11
Происшествия
На дорогах Якутска от машин пострадали три женщины
14.08.2018, 17:03
Столица
В Якутске подводятся итоги конкурса «Миллион цветов»
14.08.2018, 16:50
Экономика
Жители Якутии, пострадавшие от паводка, получат материальную помощь
14.08.2018, 16:39
Общество
С начала 2018 года якутские семьи распорядились материнским капиталом на 1,2 млрд рублей
14.08.2018, 16:23
Культура & Образование
Заметки аспиранта ЯГСХА о научно-познавательной летней школе «Ленские столбы»
14.08.2018, 16:15
Политика
Выборы: Досрочное голосование в Якутске начнется с 29 августа
14.08.2018, 16:09
Республика
Эвено-бытантайцы: Собираем голубику, ждем бруснику
14.08.2018, 15:53
Экономика
Энергопросвещение – в массы!
14.08.2018, 15:50
Происшествия
Резонанс
Роспотребнадзор отчитался о результатах расследования отравления сайрой
14.08.2018, 15:34
Общество
Резонанс
Повышение пенсионного возраста превратит Якутию в пустыню!
14.08.2018, 15:30
Культура & Образование
Сенсация
Якутяне в оркестре Юрия Башмета!
14.08.2018, 15:25
Путешествия
Старт продаж чартерного рейса на о. Хайнань из Якутска!
14.08.2018, 15:10
Общество
Некролог
Ушел из жизни Герой Социалистического труда Михаил Спиридонов
14.08.2018, 14:58
Экономика
Объявление
Якутскэнерго: Погаси долги без пени!
14.08.2018, 14:43
Желток
Фотофакт
Нюргуяна Яковлева стала жертвой хакеров
14.08.2018, 14:27
Экология
Прогноз погоды в Якутске на 15 августа
14.08.2018, 14:12
Культура & Образование
Якутские фильмы участвуют в международном кинофестивале «Золотой ворон»
14.08.2018, 14:01
Происшествия
В Якутии 68-летняя женщина три дня блуждала по тайге
14.08.2018, 13:15
Общество
Выход есть: Долги за коммунальные услуги можно оплачивать в рассрочку
14.08.2018, 13:00
Республика
50-летний юбилей отметил хранитель подстанции Сулгачи
14.08.2018, 12:50
Республика
Якутяне собрали 26 млн в помощь пострадавшим от паводка
14.08.2018, 12:40
Происшествия
В Чурапче загорелся спорткомплекс «Молодежный»
14.08.2018, 12:30
Экология
«Золотой мамонт»: Третья сенсационная находка ученых на острове Котельный
14.08.2018, 12:20
Происшествия
На одном из речных судов задержан официант, которого ищут в Белоруси
14.08.2018, 12:10
Происшествия
В селе Уянди снят режим ЧС
14.08.2018, 12:00
Экономика
Энергетики доставят оборудование в отдаленные села Западной Якутии
14.08.2018, 11:50
Экология
Встреча с медведем: Как правильно себя вести
14.08.2018, 11:40
Происшествия
В Якутии бухгалтер, укравшая два миллиона бюджетных средств, получила условный срок
14.08.2018, 11:30
Столица
В Якутске улицу Бестужева-Марлинского закрыли на капремонт
14.08.2018, 11:20
Происшествия
В шести районах Якутии горят леса
14.08.2018, 11:10
Экономика
Креативный класс обсудил возможности развития новой экономики
14.08.2018, 11:00
Происшествия
В Мирном в ДТП пострадали два велосипедиста
14.08.2018, 10:54
Путешествия
Якутянин отправился в пешее путешествие до Москвы
14.08.2018, 10:43
Общество
Некролог
Александр Жирков выражает глубокое соболезнование Егору Ларионову
14.08.2018, 10:34
Происшествия
Туристы на Колыме потеряли лодку с продуктами и медикаментами
14.08.2018, 10:26
Желток
Дмитрий и Хелен провели в Якутске масштабный полуторачасовой якутский обряд «Встреча невесты»
14.08.2018, 10:18
Происшествия
В Якутске на улице Кузьмина загорелся частично расселенный дом
14.08.2018, 10:10
Спорт
Владимир Балынец в очередной раз побил мировой рекорд
14.08.2018, 9:50
Происшествия
Фотофакт
В Нижнем Бестяхе найдена граната времен Второй мировой войны
14.08.2018, 9:40
Происшествия
В Якутии малолетний ребенок случайно выстрелил из ружья в другого
14.08.2018, 9:23
Происшествия
Эксклюзив
Прокуратура проверяет первого замглавы Нюрбинского улуса
14.08.2018, 9:20
Происшествия
Серийный вор отправился в колонию строгого режима в Якутии
14.08.2018, 9:10
Экономика
Цены «на взлет»: С 15 августа авиабилеты на международные рейсы могут подорожать до 7%
14.08.2018, 9:00
Республика
Ожидаются плановые отключения электроэнергии
14.08.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 14 августа 2018
14.08.2018, 1:24
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – II: Нефть и газ
14.08.2018, 0:44
Общество
Сегодня день рождения писателя и журналистки
13.08.2018, 22:26
Республика
Айсен Николаев утвердил Концепцию развития палеонтологии мамонтовой фауны
13.08.2018, 22:25
Республика
Фотофакт
Врио главы Якутии встретился с пострадавшими от наводнения
13.08.2018, 22:21
Происшествия
В Якутии в результате ДТП погибла корова
13.08.2018, 22:00
Общество
Медовый Спас 14 августа 2018 — история, традиции, обычаи
13.08.2018, 18:38
Происшествия
Девушка выжила после нападения вооруженной приятельницы
13.08.2018, 18:16
Происшествия
Отбиваясь от собаки, мотоциклист перевернулся
13.08.2018, 17:59
Общество
Копейка царя Фёдора доказала возраст Якутска
13.08.2018, 17:45
Общество
Два лесных пожара тушат 96 парашютистов
13.08.2018, 17:40
Культура & Образование
В ЯГСХА завершились курсы для бухгалтеров и экономистов
13.08.2018, 17:31
Столица
В Якутске пройдет Форум городских сообществ
13.08.2018, 17:15
Республика
Якутия получит 388 млн рублей в качестве поощрения
13.08.2018, 17:05
Общество
14 августа жители Тулагино смогут оплатить услуги в выездной кассе Энергосбыта
13.08.2018, 17:00
Культура & Образование
Якутский научный центр предложил 4 крупных проекта в рамках стратегии развития Сибирского отделения РАН
13.08.2018, 16:43
Столица
В Якутске продолжается акция «Дачный десант»
13.08.2018, 16:27
Общество
«Закон о помощи многодетным семьям в Якутии не работает» — общественник
13.08.2018, 16:15
Происшествия
Увидев полицию, девушка проглотила пакетик с наркотиками
13.08.2018, 16:05
Происшествия
Девушка прожгла наворованное в ночном клубе
Архив новостей
Происшествия
14 августа 2018, 17:11
579

На дорогах Якутска от машин пострадали три женщины

13 августа около 8 часов на ул.Лермонтова возле д. №103/1  24-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ист»,  на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 53-х летнюю женщину — пешехода. В результате ДТП жительница Якутска получила  перелом обеих костей  голени и  госпитализирована  в  Республиканскую больницу.

Со слов водителя, он  ехал со скоростью 30 — 40 км/ч.   на  завершающийся зеленый сигнал светофора. В этот момент,  по словам водителя, еще до  включения зеленого сигнала для пешеходов,   внезапно женщина начала переходить проезжую часть.  Наезда избежать не удалось. Водитель  вызвал скорую помощь и  сотрудников  полиции.

В этот же день  около  11 часов дня на  ул. Октябрьская  столицы республики 23-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Филдер», при повороте на ул. Тургенева совершил наезд на 2-х пешеходов: девушек 21 и 20 лет.  Обе студентки  были доставлены в больницу, где у одной медики диагностировали  закрытый перелом  лодыжки,  вторая отделалась  ушибами  и ссадинами.  Из объяснений девушек следует, что убедившись в том, что слева и справа машин нет,   они стали переходить перекресток, и в этот момент неожиданно появилась автомашина. Водитель по факту наезда детального комментария не дал.

Между тем, необходимо отметить, что Госавтоинспекция г. Якутска уже обращалась  в Управление дорог окружной администрации ГО «Город Якутск» и направляла представление о необходимости установки на данном перекрестке (пересечение улиц Октябрьская и Тургенева) знаков, обозначающих  пешеходный переход, и нанесении разметки. Однако меры  по данному представлению до сих пор не принято

Госавтоинспекция г.Якутска обращается к водителям – будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость автомашины перед пешеходными переходами, вплоть до остановки транспортного средства для предоставления приоритета в движении пешеходам.

Пешеходам следует обратить внимание на недопустимость перехода проезжей части в неустановленных для этого местах, а при переходе по пешеходному переходу необходимо, прежде чем ступить на проезжую часть, убедиться в том, что водители проезжающих транспортных средств их видят и пропускают.

Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.08.2018, 23:59
Желток
Эксклюзив
Кто самый красивый политик Якутии? – итоги голосования (спойлер – победил Айсаныч)
12.08.2018, 22:15
Общество
Фотофакт
Грибной год! Запасы на зиму
14.08.2018, 1:24
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – II: Нефть и газ
11.08.2018, 19:58
Общество
Фотофакт
Самый добрый человек покинул «Битву блогеров»
12.08.2018, 16:14
Общество
Резонанс
Аномальная массовая гибель птиц в Якутии продолжается
10.08.2018, 22:08
Экология
Видео
Крутые костюмы
14.08.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 14 августа 2018
11.08.2018, 12:46
Общество
Видео
Как якутский костоправ Гурий Турантаев лечил Кабаеву Алину
08.08.2018, 4:00
Желток
Фотофакт
Новая политическая мода
13.08.2018, 13:10
Опрос
Эксклюзив
Кому вы доверяете больше всего? (опрос для жителей Якутии)
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
14.08.2018

Мадьыны Баттахов вновь стал королем Курска по пауэрлифтингу

Резонанс
Происшествия
14.08.2018

Роспотребнадзор отчитался о результатах расследования отравления сайрой

Сенсация
Культура & Образование
14.08.2018

Якутяне в оркестре Юрия Башмета!

Путешествия
14.08.2018

Старт продаж чартерного рейса на о. Хайнань из Якутска!

Некролог
Общество
14.08.2018

Ушел из жизни Герой Социалистического труда Михаил Спиридонов

Фотофакт
Желток
14.08.2018

Нюргуяна Яковлева стала жертвой хакеров

Эксклюзив
Происшествия
14.08.2018

Прокуратура проверяет первого замглавы Нюрбинского улуса

Фотофакт
Республика
13.08.2018

Врио главы Якутии встретился с пострадавшими от наводнения