На дорогах — сплошные проверки

Сегодня и завтра Госавтоинспекция г. Якутска организует сплошные проверки водителей с целью выявления нарушений, связанных с перевозкой пассажиров.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к действиям полицейских и напоминает о необходимости выполнять их законные требования.

Массовые проверки будут проводиться методом отработки участка уличной дорожной сети группами нарядов. При этом в определенном месте дороги будут останавливать все транспортные средства.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к якутянам с убедительной просьбой быть неравнодушными, оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушителями ПДД и незамедлительно сообщать о фактах нарушений в дежурную часть по телефону: 1-27; 47-35-69.

Будьте внимательны и взаимно вежливы на дороге. Берегите себя и своих близких!