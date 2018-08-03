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Общество
3 августа 2018, 12:35
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На дорогах — массовые проверки

Госавтоинспекция в выходные дни с 3 по 5 августа увеличит плотность нарядов ДПС, на городских дорогах и пригородных направлениях будет проводить сплошные массовые проверки водителей с целью выявления нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей нарушающих правила перевозки детей и допускающих другие нарушения ПДД.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию по телефонам 127, 47-35-69 и 35-22-22 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь. 

Источник: Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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