На Днях Якутии в Москве впервые покажут детеныша ископаемого шерстистого носорога

Древнего ископаемого детеныша шерстистого носорога впервые покажут широкой аудитории на выставке «Тепло вечной мерзлоты», которая пройдет в рамках «Дней Якутии в Москве» 15-18 декабря в ЦВК «Экспоцентр», сообщают организаторы выставки.

«Главный герой» выставки — детеныш шерстистого носорога Саша, который будет впервые представлен широкой аудитории. Это единственный в мире шерстистый носорог такой сохранности, у которого уцелели мягкие ткани и шерсть. Также на выставке можно будет увидеть такие редкие экспонаты, как скелет шерстистого мамонта, хижину древнего человека, черепа пещерного льва, бурого медведя, шерстистого носорога, мозг мамонта Юки», — отмечается в сообщении.

Детеныш шерстистого носорога был найден в Абыйском районе на северо-востоке Якутии осенью 2014 года. Зимой 2015 года его передали Академии наук Якутии. Геологический возраст носорога составляет 33 тыс. лет. Находка названа в честь обнаружившего ее жителя Абыйского улуса Александра Бандерова.

Как отмечается в сообщении, это первый ископаемый шерстистый носорог, у которого настолько хорошо сохранилась шерсть, что ученые смогли установить расцветку вымерших животных. Сейчас российские ученые совместно с коллегами из Германии и США проводят генно-молекулярные и радиоизотопные исследования ископаемого.