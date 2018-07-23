На Дне Нептуна в Нерюнгри спасено два ребенка

В год культуры безопасности жизнедеятельности несмотря на нежаркую погоду 21 июля в Нерюнгри состоялся праздник «День Нептуна».

Море позитива и радости принесли хорошо организованные массовые мероприятия, обеспечивали безопасность спасатели Нерюнгринского филиала ГКУ «Служба спасения РС(Я)», постоянные помощники волонтеры РОССОЗСПАСА и инспектора ГИМС.

«В празднике приняло участие порядка 200 человек, на пляже было не протолкнутся. За период проведения массовых мероприятий на воде было спасено двое детей, оказана первая доврачебная помощь гражданке, которая выходя из лодки предположительно сломала кисть руки, ей была наложена шина. В последствии она была доставлена в приемный покой больницы г. Нерюнгри»- рассказал спасатель Службы спасения Ренат Фабрин.