На День России будем отдыхать три дня подряд

12 июня россияне ежегодно отмечают государственный праздник – День России. В Роструде напомнили о том, как жители страны будут отдыхать в связи с предстоящим праздником. Россиян ожидает приятный сюрприз в виде трехдневных выходных с 10 по 12 июня включительно.

10 июня – воскресенье, календарный выходной.

11 июня – понедельник, в 2018 году нерабочий день за счет переноса выходного с 9 июня, субботы.

12 июня – вторник, нерабочий день, государственный праздник – День России.

Что касается рабочей недели, предшествующей выходным, то она в этом году является шестидневной, для тех кто работает по пятидневному графику, суббота, 9 июня – рабочий день в России.

