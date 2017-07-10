На дефицит местных кадров в строительстве обратили внимание

Проблемы подготовки и обеспечения местными кадрами строительной отрасли обсудили на совещании республиканского госкомитета занятости с участием представителей Министерства образования и науки, прошедшем в Якутском коммунально-строительном техникуме на той неделе.

Открывая совещание, председатель Госкомитета Степан Москвитин привел неутешительные цифры. Из 38 тысяч человек, работающих на стройках в Якутии, не менее 9 тысяч составляют иностранные граждане. В докладе первого заместителя председателя Госкомитета Алексея Павлова прозвучали данные, согласно которым по значительному числу наиболее востребованных строительных профессий подготовка в ссузах республики ведется в недостаточном объеме.

Якутский коммунально-строительный техникум был выбран для проведения совещания неслучайно: он является базовым в строительном профессионально-образовательном кластере республики. В республике действует еще шесть техникумов в различных районах. Однако ни по количеству специальностей, ни по числу подготовленных специалистов они не закрывают потребности строительной отрасли, из-за чего работодатели прибегают к помощи иностранных рабочих.

Были озвучены и другие проблемы, имеющиеся в строительной отрасли северного региона. Генеральный директор Союза строителей Якутии Айхал Габышев рассказал, что имеющие недоработки в федеральном законодательстве не позволяют строительным компаниям прогнозировать количество рабочих мест и размещать заявки в профильных ссузах на подготовку специалистов. Руководитель Центра оценки квалификаций в строительстве Владимир Лещев обратил внимание участников совещания на то, что работодатели не спешат обращаться в Центр за оценкой квалификации своих работников.

Исправить имеющийся дисбаланс в подготовке местных кадров в строительной области, обеспечив тем самым якутянам новые рабочие места, – это задача первостепенной важности. Тем более глава Якутии Егор Борисов поставил задачу довести объемы ввода жилья до миллиона квадратных метров в год, а значит потребность в профессиональных строителях будет только расти.