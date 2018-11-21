На Дальнем Востоке снизят процентную ставку ипотеки для семей с детьми

Правительство России поручило до 11 декабря продумать снижение ставок по ипотеке для семей с детьми в ДФО. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт кабмина.

«Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко дал указание заинтересованным министерствам совместно с госкорпорацией «Дом.рф» до 11 декабря проработать меры снижения ставок по ипотеке для семей с детьми на Дальнем Востоке», — говорится в сообщении.

Принять дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости в макрорегионе поручено Минтруду, Минфину, Минвостокразвития Минстрою России с участием АО «Дом.рф». В том числе и снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми.

Указание дано для обеспечения выполнения поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета 10 сентября.

Фото: deti.mail.ru