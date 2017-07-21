На чужом тракторе с ветерком

Пресс-служба регионального МВД сообщила ИА SakhaLife об угоне трактора в Алданском районе. Неизвестные прихватили его вместе с аккумуляторными батареями.

В ходе проведения доследственной проверки полицейские установили, что к совершению данного преступления причастны трое. Ими оказались 28-летний уроженец Читинской области и двое братьев 19-ти лет, уроженцев Верхоянского района.

Установлено, что ночью злоумышленники в состоянии алкогольного опьянения проникли во двор потерпевшего. Самый старший из них разбил окно и открыл изнутри двери гаража. После этого злоумышленники поехали кататься по поселку, затем оставили его возле дома потерпевшего.

Однако, похищенные аккумуляторы они не поспешили вернуть. Выяснилось, что злоумышленники сдали их в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.