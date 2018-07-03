АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
30
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.07.2018, 17:54
Столица
На что идут якутские блогеры, чтобы выиграть квартиру?
03.07.2018, 17:35
Финансы
Россельхозбанк — Оперативное открытие расчетных счетов для юридических лиц
03.07.2018, 17:16
Столица
«Хозмаркет» очистил от мусора территорию микрорайона Даркылах
03.07.2018, 16:53
Общество
Кысыл-сырское счастье Станислава Шеина
03.07.2018, 16:41
Общество
Алмазэргиэнбанк оказал материальную помощь семьям в Верхнеколымском районе
03.07.2018, 16:28
Политика
ЦИК Якутии: Документы приняты от шести кандидатов на пост главы Якутии
03.07.2018, 16:06
Политика
Владимир Солодов и Галина Данчикова встретились с руководством Минздрава России
03.07.2018, 15:34
Общество
Рассмотрены изменения в Кодекс Якутии об административных правонарушениях
03.07.2018, 15:06
Культура & Образование
В Якутске открывается выставка, посвященная Ысыаху олонхо
03.07.2018, 15:05
Финансы
Экстра
«Таатта-Банк» в Якутске закрывается в связи с банкротством?
03.07.2018, 14:53
Политика
Ил Тумэн рассмотрел законодательную инициативу Виктора Федорова
03.07.2018, 14:45
Политика
Резонанс
Вице-спикер Добрянцев о своем выходе из ЕР и выдвижении от СР
03.07.2018, 14:36
Происшествия
Видео
В Якутии жестоко избили известную блогершу? (Осторожно — видео 18+)
03.07.2018, 14:33
Политика
Экстра
Официально: Министр отправлен в отставку
03.07.2018, 14:23
Красота & Здоровье
Советы, как избежать пагубного воздействия жары на организм
03.07.2018, 13:45
Республика
Священная земля Алдана
03.07.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как сделать грудь упругой
03.07.2018, 13:15
Культура & Образование
Анонс
Ретро-вечер для ветеранов
03.07.2018, 13:01
Политика
Экстра
Шестой кандидат выдвинулся на пост главы Якутии
03.07.2018, 13:00
Происшествия
Оштрафован водитель, сбивший электроопору в Вилюйске
03.07.2018, 12:58
Общество
Руководитель группы компаний «Паритет» Василий Суховерхов – о величии народных традиций
03.07.2018, 12:41
Культура & Образование
Анонс
О маме Высшей школы музыки – Тамаре Сафроновой
03.07.2018, 12:33
Общество
Резонанс
Подписи якутян против повышения пенсионного возраста направлены врио главы республики
03.07.2018, 12:28
Общество
Суд расторг фиктивный брак жительницы Алданского района с иностранцем
03.07.2018, 12:17
Происшествия
Охранник золотодобывающего предприятия избил до смерти рабочего
03.07.2018, 12:11
Политика
Экстра
Министр Сафронов подал в отставку
03.07.2018, 12:04
Экономика
В аэропорту «Якутск» введен новый режим работы грузового терминала
03.07.2018, 11:57
Происшествия
Якутянин получил 17 лет за двойное убийство во время застолья
03.07.2018, 11:54
Общество
Резонанс
Пенсионная реформа: «Единая Россия» объявляет сбор вопросов и предложений
03.07.2018, 11:41
Спорт
Серебряное ядро Афонина на юбилейном «Мемориале Знаменских»
03.07.2018, 11:29
Финансы
МИР Алмазэргиэнбанка
03.07.2018, 11:19
Политика
Зарегистрирован первый кандидат на выборы в Ил Тумэн
03.07.2018, 11:17
Политика
Экстра
Прекращены полномочия депутата Ольги Балабкиной
03.07.2018, 11:08
Экономика
Александр Гоголев: Ведем работу по масштабной реконструкции ГРС в Вилюйске
03.07.2018, 11:00
Политика
Началась ХХХVIII сессия Ил Тумэна
03.07.2018, 10:57
Общество
Что делать, если в город пришел дым от лесных пожаров
03.07.2018, 10:43
Республика
В Среднеколымский улус прибыл современный санитарный вертолет
03.07.2018, 10:29
Красота & Здоровье
Записки главного врача: Наставничество может остановить уход молодых из профессии
03.07.2018, 10:15
Общество
Вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
03.07.2018, 10:04
Происшествия
Ночью в Якутске на одной улице горели гаражи
03.07.2018, 10:03
Происшествия
В Якутии за выходные на воде погибли 4 человека, среди них ребенок
03.07.2018, 9:50
Экономика
«Ассоциация строителей АЯМ» поддерживает отечественного производителя автомобилей
03.07.2018, 9:37
Происшествия
В Якутии утонули мать с ребенком
03.07.2018, 9:28
Общество
Предприниматель Максим Феоктистов поздравил ветеранов боевых действий
03.07.2018, 9:12
Экономика
Розыгрыш годового запаса топлива от “Туймаады-нефть”
03.07.2018, 9:00
Происшествия
Число природных пожаров в Якутии возросло до 113
03.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 3 июля 2018
03.07.2018, 1:20
Политика
Эксклюзив
Министерство вредительства предпринимательству?
03.07.2018, 0:10
Общество
Сегодня день рождения артиста и предпринимателя
02.07.2018, 21:28
Политика
38 сессия Ил Тумэна рассмотрит 38 вопросов
02.07.2018, 21:12
Желток
Эксклюзив
Мундиаль: Как якутяне болели за Россию
02.07.2018, 20:16
Республика
Фотофакт
В тусулгэ ЖДЯ на Ысыахе Олонхо гостей встречали в «пассажирском вагоне» 
02.07.2018, 18:28
Столица
Объявление
Ночью в некоторых районах столицы отключат воду
02.07.2018, 18:19
Культура & Образование
В Якутии проходит аккредитация выпускников медицинских СПО
02.07.2018, 18:13
Происшествия
В Якутске женщина выбросила ребенка с балкона
02.07.2018, 18:00
Общество
Фразы, которые поссорят вас с мужем
02.07.2018, 17:50
Экономика
Объявление
3 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
02.07.2018, 17:45
Республика
Фотофакт
В Зырянке на День речника приплыл «Нептун»
02.07.2018, 17:38
Общество
Резонанс
Более 33 тысяч жителей Якутии против повышения пенсионного возраста
02.07.2018, 17:33
Столица
В Якутске вывезут полторы тысячи незаконно установленных гаражей
02.07.2018, 17:27
Культура & Образование
Портрет первого президента передали в дар Якутском музею
02.07.2018, 17:21
Происшествия
Резонанс
Минздрав Якутии о мошенничестве при проведении ремонта в Чульманской больнице
02.07.2018, 17:20
Республика
В Якутии снимут фильм о хозяйке чума
02.07.2018, 17:12
Происшествия
Экстра
На реке Колыма перевернулась лодка: погиб трехлетний ребенок
02.07.2018, 17:10
Экология
Волонтеры очистили берег реки Лена от мусора
02.07.2018, 17:01
Экология
Цвет настроения синий: В Якутске состоялся экологический флешмоб
02.07.2018, 16:48
Экономика
Вниманию собственников жилых помещений ТСЖ «Портовское»
02.07.2018, 16:44
Экономика
Япония приступила к выполнению проекта ветряной генерации в Якутии
02.07.2018, 16:32
Столица
Власти Якутска помогут многодетной семье, пострадавшей от пожара
02.07.2018, 16:18
Происшествия
В Белой Горе пожарные спасли от огня 11 единиц техники
02.07.2018, 16:03
Экология
В Якутске отметили День реки Лена
02.07.2018, 15:50
Происшествия
Минпред выдал якутянке субсидию в полмиллиона по фиктивным документам
Архив новостей
Столица
3 июля 2018, 17:54
80

На что идут якутские блогеры, чтобы выиграть квартиру?

Сегодня завершается третий этап «Битвы блогеров», которая стартовала в начале апреля. Участников становится все меньше, и организаторы уже готовы подвести промежуточные итоги проекта. В сегодняшнем обзоре — самые яркие моменты из «битвы».

Ну, а если подробно, то на первом этапе проекта блогеры провели один день в роли сотрудников Окружной администрации, муниципальных учреждений, предприятий и рассказали об этом в социальных сетях. Ведущий Руслан Очиров, например, стал социальным работником Управления Строительного округа, начальник рекламного отдела «Ситим» Саина Ноговицына примерила на себе роль кондуктора пригородного автобуса, редактор «Округ.ТВ» Злата Сычева освятила работу Административной комиссии, директор магазина «МixBijoux» Галина Черноградская провела трудовой день в Департаменте жилищных отношений, а учитель ИЗО Кристина Егорова – в Службе эксплуатации городского хозяйства.

Также участники организовали десяток социальных акций. Инстаблогерша Анжелика Протодьяконова и консультант по питанию Herbalife Валентина Барчахова собрали игрушки для детей из малоимущих семей, автор проекта «Добрые люди Якутска» Гаврил Чемоханов провел акцию по сбору продуктов и предметов первой необходимости для нуждающихся, директор компании «Хозмастер» Александр Каверзин подарил новую жизнь детским площадкам в Центральном округе.

На втором этапе «битвы» участники провели патриотические акции к 73-летию Великой Победы, тем самым отдав дань уважения ветеранам войны и тыла. К примеру, журналист Елена Аммосова организовала акцию «Личная благодарность», в рамках которой каждый желающий мог написать открытку для ветеранов, а доброволец Антон Васильев поделился в соцсетях 73 фактами о второй мировой войне.

Кроме того, на втором этапе появилась первая в республике «Аллея блогеров». Участники проекта посадили кусты боярышника на улице Курашова по проетку «Город без пыли».

На третьем этапе блогеры приняли участие в написании Народной картины к Ысыаху Туймаады и решили проблемы, поступившие на городской портал One click Yakutsk, сервис «Мониторинг проблем». Так, ведущий Руслан Очиров совершил облаву на магазин, торгующий алкоголем в неустановленное время, а Галине Черноградской удалось оперативно решить проблему разбитых гранитных плит возле памятника олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.

В проекте были и командные задания. Разделившись на три группы, участники провели три масштабных флешмоба ко Дню Республики Саха (Якутия) – два танцевальных флешмоба на площади Дружбы и поздравительное видео со всех уголков планеты. Также за счет привлечения спонсоров были собраны средства для обустройства новых общественных пространств и арт-объектов по программе международного биеннале современного искусства. Подобная практика применяется в Якутске еще с прошлого года. К примеру, благодаря такому мероприятию были разукрашены фасады многоэтажных домов — «Якутский чорон» на ул. Ломоносова и «Северянка» на ул. Лермонтова.

Безусловно, были и задания от генерального спонсора проекта – ООО «Трансстрой». Блогеры рассказали о развитии застроенных территорий в городском округе «город Якутск», то есть о сносе ветхого, аварийного жилья и строительстве новых современных кварталов, провели имиджевую рекламу компании. На следующем этапе блогеры станут риелторами.

Как уже было отмечено выше, участников становится все меньше. Сегодня осталось 12 участников. Это журналист Елена Аммосова, политический обозреватель НВК «Саха» Дмитрий Аргунов, консультант по питанию Herbalife Валентина Барчахова, доброволец Антон Васильев, учитель ИЗО Кристина Егорова, директор компании «Хозмастер» Александр Каверзин, ведущий Руслан Очиров, студент, юутбер Кирилл Старостин, редактор «Округ.ТВ» Злата Сычева, агент по недвижимости Анастасия Тиманани, общественник Гаврил Чемоханов, директор магазина бижутерии Галина Черноградская.

Напомним, что проект завершится в День города, 8 сентября. Победитель будет определен путем народного голосования и получит однокомнатную квартиру от компании «Трансстрой».

Следите за проектом в соцсетях по хештегам #битваблогеровякутск, #bitvablogerovykt, #oneclickyakutsk, #трансстройякутск.

 

Источник: Городской портал One click Yakutsk
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.06.2018, 2:00
Политика
Коммунисты Якутии выдвинули своих кандидатов на выборы главы и депутатов
27.06.2018, 13:27
Столица
Эксклюзив
Перестановки в мэрии Якутска
03.07.2018, 1:20
Политика
Эксклюзив
Министерство вредительства предпринимательству?
03.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 3 июля 2018
28.06.2018, 23:11
Культура & Образование
Международный бакалавриат — новый вектор образования республики
01.07.2018, 13:53
Желток
Эксклюзив
Айсен Николаев объяснил, что с его рукой
01.07.2018, 14:59
Политика
Резонанс
Поведение перебежчика вице-спикера рассмотрит Политсовет ЕР
29.06.2018, 18:44
Культура & Образование
Эксклюзив
В Сербии на фотовыставке представлены якутские мастерицы
03.07.2018, 0:10
Общество
Сегодня день рождения артиста и предпринимателя
30.06.2018, 8:01
Происшествия
В Якутске подожгли жилой дом
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Финансы
03.07.2018

Россельхозбанк — Оперативное открытие расчетных счетов для юридических лиц

Столица
03.07.2018

«Хозмаркет» очистил от мусора территорию микрорайона Даркылах

Общество
03.07.2018

Кысыл-сырское счастье Станислава Шеина

Политика
03.07.2018

ЦИК Якутии: Документы приняты от шести кандидатов на пост главы Якутии

Экстра
Финансы
03.07.2018

«Таатта-Банк» в Якутске закрывается в связи с банкротством?

Экстра
Политика
03.07.2018

Шестой кандидат выдвинулся на пост главы Якутии

Общество
03.07.2018

Руководитель группы компаний «Паритет» Василий Суховерхов – о величии народных традиций

Резонанс
Общество
03.07.2018

Подписи якутян против повышения пенсионного возраста направлены врио главы республики