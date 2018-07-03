На что идут якутские блогеры, чтобы выиграть квартиру?

Сегодня завершается третий этап «Битвы блогеров», которая стартовала в начале апреля. Участников становится все меньше, и организаторы уже готовы подвести промежуточные итоги проекта. В сегодняшнем обзоре — самые яркие моменты из «битвы».

Ну, а если подробно, то на первом этапе проекта блогеры провели один день в роли сотрудников Окружной администрации, муниципальных учреждений, предприятий и рассказали об этом в социальных сетях. Ведущий Руслан Очиров, например, стал социальным работником Управления Строительного округа, начальник рекламного отдела «Ситим» Саина Ноговицына примерила на себе роль кондуктора пригородного автобуса, редактор «Округ.ТВ» Злата Сычева освятила работу Административной комиссии, директор магазина «МixBijoux» Галина Черноградская провела трудовой день в Департаменте жилищных отношений, а учитель ИЗО Кристина Егорова – в Службе эксплуатации городского хозяйства.

Также участники организовали десяток социальных акций. Инстаблогерша Анжелика Протодьяконова и консультант по питанию Herbalife Валентина Барчахова собрали игрушки для детей из малоимущих семей, автор проекта «Добрые люди Якутска» Гаврил Чемоханов провел акцию по сбору продуктов и предметов первой необходимости для нуждающихся, директор компании «Хозмастер» Александр Каверзин подарил новую жизнь детским площадкам в Центральном округе.

На втором этапе «битвы» участники провели патриотические акции к 73-летию Великой Победы, тем самым отдав дань уважения ветеранам войны и тыла. К примеру, журналист Елена Аммосова организовала акцию «Личная благодарность», в рамках которой каждый желающий мог написать открытку для ветеранов, а доброволец Антон Васильев поделился в соцсетях 73 фактами о второй мировой войне.

Кроме того, на втором этапе появилась первая в республике «Аллея блогеров». Участники проекта посадили кусты боярышника на улице Курашова по проетку «Город без пыли».

На третьем этапе блогеры приняли участие в написании Народной картины к Ысыаху Туймаады и решили проблемы, поступившие на городской портал One click Yakutsk, сервис «Мониторинг проблем». Так, ведущий Руслан Очиров совершил облаву на магазин, торгующий алкоголем в неустановленное время, а Галине Черноградской удалось оперативно решить проблему разбитых гранитных плит возле памятника олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.

В проекте были и командные задания. Разделившись на три группы, участники провели три масштабных флешмоба ко Дню Республики Саха (Якутия) – два танцевальных флешмоба на площади Дружбы и поздравительное видео со всех уголков планеты. Также за счет привлечения спонсоров были собраны средства для обустройства новых общественных пространств и арт-объектов по программе международного биеннале современного искусства. Подобная практика применяется в Якутске еще с прошлого года. К примеру, благодаря такому мероприятию были разукрашены фасады многоэтажных домов — «Якутский чорон» на ул. Ломоносова и «Северянка» на ул. Лермонтова.

Безусловно, были и задания от генерального спонсора проекта – ООО «Трансстрой». Блогеры рассказали о развитии застроенных территорий в городском округе «город Якутск», то есть о сносе ветхого, аварийного жилья и строительстве новых современных кварталов, провели имиджевую рекламу компании. На следующем этапе блогеры станут риелторами.

Как уже было отмечено выше, участников становится все меньше. Сегодня осталось 12 участников. Это журналист Елена Аммосова, политический обозреватель НВК «Саха» Дмитрий Аргунов, консультант по питанию Herbalife Валентина Барчахова, доброволец Антон Васильев, учитель ИЗО Кристина Егорова, директор компании «Хозмастер» Александр Каверзин, ведущий Руслан Очиров, студент, юутбер Кирилл Старостин, редактор «Округ.ТВ» Злата Сычева, агент по недвижимости Анастасия Тиманани, общественник Гаврил Чемоханов, директор магазина бижутерии Галина Черноградская.

Напомним, что проект завершится в День города, 8 сентября. Победитель будет определен путем народного голосования и получит однокомнатную квартиру от компании «Трансстрой».

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