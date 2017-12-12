На борту карьера «Мир» появился мемориал

В алмазной столице Якутии появился новый мемориальный комплекс. Его открыли в год 60-летия Мирнинского горно-обогатительного комбината. Памятную доску установили на борту карьера «Мир». На ней — имена основоположников алмазодобывающей промышленности республики. Людей, чьи заслуги изменили жизнь не только целого региона, но и всей страны. Подробности — в сюжете медиакомпании «Алмазный край».

Мемориал изготовили скульпторы-художники из Краснодара. Он выполнен в виде раскрытой книги, в которой золотыми буквами вписаны имена героев Советского Союза, социалистического труда и ветеранов-орденоносцев.