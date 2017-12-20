В эту субботу 23 декабря 2017 во Дворце спорта им. Н.Н. Тарского с. Борогонцы Усть-Алданского улуса состоится Турнир «Гран-При Битва Боотуров. Тойон МYРY” по Панкратиону версия РLP.
Примут участие сильнейшие бойцы Якутии по смешанным единоборствам, а также бойцы Таджикистана и Кыргызстана.
Будут разыграны денежные призы, а также пояс чемпиона промоушена «Битва Боотуров» в весовой категории 71 кг.
Организаторы — Федерация панкратиона РС (Я) при поддержке Администрации Усть-Алданского улуса РС (Я).
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В эту субботу 23 декабря 2017 во Дворце спорта им. Н.Н. Тарского с. Борогонцы Усть-Алданского улуса состоится Турнир «Гран-При Битва Боотуров. Тойон МYРY” по Панкратиону версия РLP.
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На Битву боотуров Тойон МYРY приедут панкратионисты Таджикистана и Кыргызстана
В эту субботу 23 декабря 2017 во Дворце спорта им. Н.Н. Тарского с. Борогонцы Усть-Алданского улуса состоится Турнир «Гран-При Битва Боотуров. Тойон МYРY” по Панкратиону версия РLP.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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