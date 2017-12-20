На Битву боотуров Тойон МYРY приедут панкратионисты Таджикистана и Кыргызстана

В эту субботу 23 декабря 2017 во Дворце спорта им. Н.Н. Тарского с. Борогонцы Усть-Алданского улуса состоится Турнир «Гран-При Битва Боотуров. Тойон МYРY” по Панкратиону версия РLP.

Примут участие сильнейшие бойцы Якутии по смешанным единоборствам, а также бойцы Таджикистана и Кыргызстана.

Будут разыграны денежные призы, а также пояс чемпиона промоушена «Битва Боотуров» в весовой категории 71 кг.

Организаторы — Федерация панкратиона РС (Я) при поддержке Администрации Усть-Алданского улуса РС (Я). comments powered by HyperComments

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