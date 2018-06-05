На берегу озера Сайсары проведен субботник

5 июня 2018 г. – международный день охраны окружающей среды. В этот день партийный проект партии «Единая Россия» «Городская среда», провел совместно с региональным отделением «Русского географического общества» (РГО), общественной организацией «Горожанин» и коллективами ЯГСХА, АГИКИ, ЯТЭК и ГБУ ПЭСАЗ «Лена» общегородской субботник по уборке береговой линии озера Сайсары. Благодарен руководителям: ЯГСХА – Ивану Слепцову, РГО — Александру Горохову, ОО «Горожанин» — Альберту Семенову, АГИКИ – проректору Станиславу Иванову, ЯТЭК – Валентине Кривошапкиной, которые приняли активное участие в субботнике.