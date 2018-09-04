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4 сентября 2018, 9:36
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На базе Якутской ГСХА создан колледж технологий и управления

В рамках реализации федеральной программы по реорганизации образовательных организаций профильного среднего образования, в Якутской ГСХА ведется с 2016 года подготовительная работа по расширению перечня направлений.

За эти два года проведена работа по обновлению материально-технической базы, что позволило открыть научно-исследовательскую клинико-диагностическую лабораторию и новые направления высшего образования, среднего профессионального образования. В 2016 году были открыты новые направления среднего профессионального образования (СПО) в головном вузе Якутской ГСХА, такие как «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» и «Право и организация социального обеспечения», а в Октёмском филиале Якутской ГСХА — «Агрономия» и «Механизация сельского хозяйства».

Члены Ученого совета Якутской ГСХА отметили значимость реализации программ среднего профессионального образования в рамках развития системы непрерывного образования в Академии. Вместе с тем обозначают необходимость создания условий для подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена и рабочих кадров при непосредственном взаимодействии с предприятиями и организациями с учетом потребностей региональной экономики, развития передовых технологий, в соответствии со стандартами с WorldSkills. Создание Колледжа технологий и управления позволит обеспечить качественную подготовку конкурентоспособных специалистов и рабочих, востребованных на современном рынке труда.

Колледж организован на базе коллектива ведущих преподавателей экономико-правовых и социально-гуманитарных дисциплин департамента, агротехнологического и инженерного факультетов. Качественное производство не может существовать без квалифицированных кадров. В их подготовке принимают участие и работодатели — начиная с профориентации учащихся и завершая обучением сотрудников. Подготовка квалифицированных кадров – задача сегодняшнего дня.

В настоящий момент подготовка студентов проходит в очной и заочной форме обучения по следующим направлениям: экономика и бухгалтерский учет по отраслям, право и организация социального обеспечения, зоотехния, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, технология продукции общественного питания, организация обслуживания в общественном питании.

В этом году на программы среднего профессионального образования (СПО) вузу было выделено 170 мест в рамках бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе по головному вузу- 90 мест, по Октемскому филиалу — 80 мест. По итогам зачисления все места заполнены на 100%.

На данный момент продолжается прием на платной основе до 1 октября этого года. 151 человек уже зачислены. Стоимость обучения в год по среднему профессиональному образованию составляет 50-60 000 рублей — очно, 40 000 рублей заочно.

Вся педагогическая деятельность колледжа подчинена следующим целям: сформировать у студентов профессиональные компетенции; подготовить молодое поколение к успешному вхождению в социально-производственную сферу жизни; выполнить важную социальную задачу: осуществить переподготовку и повышение квалификации незанятого населения Республики Саха(Якутия) по всем подготавливаемым профессиям колледжа.​

Колледж технологии и управления Якутской ГСХА должен стать современным учебным заведением среднего профессионального образования, готовящиеся квалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов среднего звена для торговли и общественного питания и другие – одних из наиболее востребованных областей на современном рынке труда. 

Каждый, кто придет в колледж, будет иметь возможность получить высокий уровень компетенции для трудоустройства, а это немаловажно в достаточно сложных экономических условиях современности. Наша задача — сформировать в республике обновленную структуру профессионального образования, которая бы эффективно обеспечивала нашу экономику профессиональными кадрами.

Якутская ГСХА активно сотрудничает с предприятиями города и республики, где студенты проходят практику и получают возможность трудоустройства. Руководители предприятий являются активными членами Попечительского совета Академии, который объединяет представителей администрации города и республики, руководителей учреждений высшего образования и научных организаций, представителей общественности. Именно Попечительский совет помогает студентам выбрать свою дорогу, стать успешными, открыть свое дело, получить престижную работу. 

На базе колледжа планируется открытие Центра опережающей профессиональной подготовки по стандартам Worldskills Russia для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям, и проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) РС(Я). Участие в этом движении предоставляет перспективные линии карьерного роста для студентов. Далее, будет реализована Программа дуальной практико-ориентированной системы подготовки кадров. 

Наши выпускники имеют гарантированное продолжение обучения по ускоренным программам в учреждениях высшего образования республики. Колледж станет ступенью к высшему образованию, ведь после получения государственного диплома о среднем профессиональном образовании в ЯГСХА ребята могут продолжить обучение по программам бакалавриата (специалитета) в его же стенах. 

Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА
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