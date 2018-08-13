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13 августа 2018, 12:20
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На базе Якутского онкодиспансера пройдет семинар с участием российских коллег

17 августа 2018, на базе Якутского республиканского онкологического диспансера состоится семинар из цикла «Лекарственная терапия в онкоурологии».  Семинар организован Российским обществом клинической онкологии (RUSSCO), Ассоциацией онкологов РС(Я), ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер».

В программе мероприятия с лекциями выступят Волкова Мария Игоревна, ведущий научный сотрудник отделения урологии
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, ученый секретарь московского регионального отделения Российского общества онкоурологов, доктор медицинских наук, Тимофеев Илья Валерьевич, директор Бюро по изучению рака почки, директор Российского общества клинической онкологии, член научного совета Kidney Cancer Association,член Рабочей группы IDEA Award ASCO, Иванова Феодосия Гаврильевна, заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЯРОД, врач онколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук.

Традиционно семинар планируется транслировать для врачей Центральных районных больниц с помощью ВКС связи.

Участники, прослушавшие семинар, имеют возможность получить 3 кредита по программе непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения РФ.

 

Дата проведения: 17 августа 2018 г.

Время проведения: 14.00 ч.

Место проведения: ГБУ «Якутский республиканский онкологический диспансер», г. Якутск, ул. Свердлова, д.3, корп.2, Республика Саха (Якутия).

 

ПРОГРАММА

 

14:00-14:05 – Приветственное слово
к.м.н. Иванова Феодосия Гаврильевна, Якутск

14:05-15:55 – Рак почки

14:05-14:40 – Таргетная терапия почечно-клеточного рака (на примере клинических случаев). 5-летняя общая выживаемость больных в российских исследованиях
д-р Тимофеев Илья Валерьевич, Москва
14:40-14:45 – Вопросы

14:45-15:25 – Ингибиторы контрольных точек в лечении метастатического почечно-клеточного рака (на примере клинических случаев)
д.м.н. Волкова Мария Игоревна, Москва
15:25-15:30 – Вопросы

15:30-16:20 – Рак предстательной железы

15:30-15:50 – Гормоночувствительный рак предстательной железы. Стандарты лекарственного лечения 2018
д.м.н. Волкова Мария Игоревна, Москва
15:50-15:55 – Вопросы

15:55-16:15 – Алгоритм лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в Якутске (на примере клинического случая)
к.м.н. Иванова Феодосия Гаврильевна, Якутск
16:15-16:20 – Вопросы

 

Источник: Пресс-служба ЯРОД.
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