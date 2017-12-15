На автоматической АЗС заправляться выгоднее?

30 ноября 2017 года компания АО НК «Туймаада Нефть» открыла первую автоматическую заправку в городе. Новые технологии были восприняты водителями лояльно и с большим интересом. Напоминаем, что на автоматической заправочной станции отсутствует оператор, водители сами заправляют свой автомобиль, расплачиваясь через терминал.
Сложно ли это? Нет!
Весь интерфейс прост и легок в использовании, заправка автомобиля происходит в разы быстрее, благодаря чему не образовываются очереди.
Выгоднее ли заправляться на ААЗС? Да!
Цены на ААЗС заморожены. То есть здесь вы можете выгоднее заправиться:
|Топливо
|Наличный/безналичный расчет
|Топливная карта «Туймаада-Нефть»
|АИ 92
|48,90 ₽
|48, 41 ₽
|АИ 95
|49,80 ₽
|49, 30 ₽
Где находится ААЗС АО НК «Туймаада-Нефть»?
Якутск, ул. 50 лет Советской армии, 55бcomments powered by HyperComments
Источник: Пресс-центр АО НК «Туймаада-Нефть».