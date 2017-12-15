На автоматической АЗС заправляться выгоднее?

30 ноября 2017 года компания АО НК «Туймаада Нефть» открыла первую автоматическую заправку в городе. Новые технологии были восприняты водителями лояльно и с большим интересом. Напоминаем, что на автоматической заправочной станции отсутствует оператор, водители сами заправляют свой автомобиль, расплачиваясь через терминал.

Сложно ли это? Нет!

Весь интерфейс прост и легок в использовании, заправка автомобиля происходит в разы быстрее, благодаря чему не образовываются очереди.

Выгоднее ли заправляться на ААЗС? Да!

Цены на ААЗС заморожены. То есть здесь вы можете выгоднее заправиться:

Топливо Наличный/безналичный расчет Топливная карта «Туймаада-Нефть» АИ 92 48,90 ₽ 48, 41 ₽ АИ 95 49,80 ₽ 49, 30 ₽

Где находится ААЗС АО НК «Туймаада-Нефть»?

Якутск, ул. 50 лет Советской армии, 55б