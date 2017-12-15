АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-38
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.71
 69.40
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.12.2017, 10:30
Происшествия
Бизнесмен хранил миллион рублей на … стульчике
15.12.2017, 10:20
Столица
Мы – вместе! Форум неравнодушных горожан будет продолжаться
15.12.2017, 10:10
Культура & Образование
«Шаг в будущую профессию»: в республике выявят лучших молодых исследователей
15.12.2017, 9:54
Экономика
На автоматической АЗС заправляться выгоднее?
15.12.2017, 9:52
Столица
У кого вкуснее: Школьники Якутска соревновались в приготовления национальных блюд
15.12.2017, 9:47
Путешествия
Большое путешествие в Чили с о. Пасхи
15.12.2017, 9:40
Экономика
«Якутскэнерго» назвало лучших и худших потребителей комуслуг
15.12.2017, 9:36
Столица
Фотофакт
Эксклюзив
Прибираться? Нет не слышали
15.12.2017, 9:32
Политика
Турчак: «Единая Россия» поддерживает решение Президента РФ баллотироваться в качестве самовыдвиженца
15.12.2017, 9:29
Красота & Здоровье
Закрыт Call-Центр управления здравоохранения Якутска
15.12.2017, 9:23
Политика
Виктор Федоров выступил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике
15.12.2017, 9:14
Экономика
В якутской ТОР приступили к созданию ювелирно-гранильного кластера
15.12.2017, 9:09
Культура & Образование
Обсуждены вопросы музыкального образования в России
15.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 15 декабря 2017
15.12.2017, 2:11
Происшествия
В Алдане случился пожар в кафе
15.12.2017, 1:51
Политика
Фотофакт
Якутский журналист взял автограф у Путина
15.12.2017, 0:33
Общество
Сегодня день рождения партийного лидера, шеф-повара, педагога, художницы и телезвезды
14.12.2017, 23:41
Республика
Резонанс
Пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Таттинском улусе будет оказана материальная помощь
14.12.2017, 22:10
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
14.12.2017, 22:09
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
14.12.2017, 18:00
Культура & Образование
В Якутском медицинском колледже открыт республиканский форум молодых исследователей
14.12.2017, 17:51
Общество
Видео
Все о программе доступной среды можно узнать на специальном сайте
14.12.2017, 17:50
Общество
Железные дороги Якутии: Движением поездов можно управлять с помощью компьютерной мышки
14.12.2017, 17:40
Столица
Айсен Николаев принял жителей Гагаринского округа
14.12.2017, 17:30
Общество
Об отключении электроэнергии на 15 декабря
14.12.2017, 17:20
Общество
Некролог
Соболезнования родным и близким Ньургуна Тимофеева
14.12.2017, 17:10
Происшествия
За один рейд на рынок судебные приставы пополнили казну на 200 тысяч рублей
14.12.2017, 17:00
Происшествия
Отец-насильник признан психически больным
14.12.2017, 16:50
Общество
В Якутске открылся Центр выплаты пенсий
14.12.2017, 16:40
Общество
Частный инвестор готов модернизировать котельные города Покровска в Якутии
14.12.2017, 16:20
Происшествия
Эксклюзив
Жители дома в центре Якутска остались без отопления
14.12.2017, 16:07
Культура & Образование
Всё о музыке в «Музыкальном Якутске»
14.12.2017, 15:50
Общество
Предновогодний период — раздолье для злоумышленников
14.12.2017, 15:40
Общество
Автодорожный округ исполняет желания детей
14.12.2017, 15:30
Общество
Некролог
16 декабря Якутия простится с Ньургуном Тимофеевым
14.12.2017, 15:20
Культура & Образование
Концерт — открытие юбилейного года Высшей школы музыки
14.12.2017, 15:10
Происшествия
Нетрезвый пешеход сбит возле Тулагино
14.12.2017, 15:00
Экология
Клер Миранди: «Белые журавли объединяют людей»
14.12.2017, 14:45
Культура & Образование
Открытые уроки ко Дню Конституции РФ для школьников
14.12.2017, 14:31
Экология
Минприроды Якутии подписало соглашение с Институтом географии РАН
14.12.2017, 14:15
Столица
В автобусе можно будет расплатиться виртуальным проездным
14.12.2017, 14:00
Культура & Образование
Творческий вечер Аскалона Павлова в пабе «HUNTER»
14.12.2017, 13:50
Экология
Якутия получила экологический Оскар
14.12.2017, 13:40
Финансы
Объем средств населения в РСХБ превысил 800 млрд рублей
14.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Найдена причина пьянства
14.12.2017, 13:20
Экономика
Глава Якутии подписал соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при Правительстве РФ
14.12.2017, 13:10
Столица
Предпринимателям разъяснили правила проведения новогодних корпоративов
14.12.2017, 13:00
Общество
Ил Тумэн соболезнует родным и близким Ньургуна Тимофеева
14.12.2017, 12:56
Происшествия
В Якутске мужчина нашел на улице паспорт и взял кредит
14.12.2017, 12:53
Экономика
Интервью
Вячеслав Штыров о проблемах и перспективах развития алмазогранильной отрасли Якутии
14.12.2017, 12:50
Экономика
В Якутии разработают «дорожную карту» по подготовке бюджета на следующую «трехлетку»
14.12.2017, 12:40
Культура & Образование
Триумф учителей английского языка из Якутии на Всероссийском конкурсе
14.12.2017, 12:30
Республика
Жители Алдана встретят Новый год в новом доме
14.12.2017, 12:20
Общество
Галина Данчикова: Законопроекты главы государства направлены на поддержку института семьи
14.12.2017, 12:13
Культура & Образование
Видео
Саина отметила 20-летие творчества в пабе «Дикая утка»
14.12.2017, 12:10
Культура & Образование
ТЮЗ Якутии колесит с гастролями по улусам
14.12.2017, 12:04
Общество
Назначена дата гражданской панихиды по Ньургуну Тимофееву
14.12.2017, 12:00
Общество
У должника по алиментам в ходе приема арестовали телефон
14.12.2017, 11:50
Общество
Новая федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья пройдет апробацию в Якутии
14.12.2017, 11:40
Культура & Образование
Филармония Якутии на студии Лендок записала первый диск
14.12.2017, 11:30
Происшествия
Пенсионерка в порыве страсти вонзила нож в сердце любимого
14.12.2017, 11:20
Общество
Дедом Морозом или Снегурочкой может быть каждый!
14.12.2017, 11:11
Происшествия
Пьяный мужчина сломал руку племяннику в целях «воспитания»
14.12.2017, 11:00
Желток
Болливуд, да и только! Якутянка сыграла свадьбу с индийским принцем
14.12.2017, 10:50
Красота & Здоровье
Трудоустроенные в арктических районах Якутии врачи получили по миллиону рублей
14.12.2017, 10:40
Происшествия
Директор школы заставлял бухгалтера начислять ему премии подчиненных
14.12.2017, 10:30
Общество
Представители Болгарии планируют организовать летний отдых для детей и молодежи из Якутии
14.12.2017, 10:20
Экономика
Якутия представила предложения по совершенствованию налогового законодательства в Совете Федерации
14.12.2017, 10:10
Столица
Транспортная карта «Ультралайт»: чем больше поездок, тем ниже стоимость
14.12.2017, 9:51
Происшествия
Автомобиль сбил двух школьниц в Якутске и уехал с места ДТП
14.12.2017, 9:44
Экономика
Видео
Фотофакт
«Киэргэ» объявляет Новогодние скидки до 60 %! 
14.12.2017, 9:26
Общество
Некролог
Глава Якутии выразил соболезнования в связи со смертью Ньургуна Тимофеева
Архив новостей
Экономика
15 декабря 2017, 9:54
89

На автоматической АЗС заправляться выгоднее?

30 ноября 2017 года компания АО НК «Туймаада Нефть» открыла первую автоматическую заправку в городе. Новые технологии были восприняты водителями лояльно и с большим интересом. Напоминаем, что на автоматической заправочной станции отсутствует оператор, водители сами заправляют свой автомобиль, расплачиваясь через терминал.

Сложно ли это? Нет!

Весь интерфейс прост и легок в использовании, заправка автомобиля происходит в разы быстрее, благодаря чему не образовываются очереди.

Выгоднее ли заправляться на ААЗС? Да!

Цены на ААЗС заморожены. То есть здесь вы можете выгоднее заправиться:

Топливо Наличный/безналичный расчет Топливная карта «Туймаада-Нефть»
АИ 92 48,90 ₽ 48, 41 ₽
АИ 95 49,80 ₽ 49, 30 ₽

 

Где находится ААЗС АО НК «Туймаада-Нефть»?

Якутск, ул. 50 лет Советской армии, 55б

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-центр АО НК «Туймаада-Нефть».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
14.12.2017, 22:10
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
14.12.2017, 22:09
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
12.12.2017, 21:31
Общество
Эксклюзив
Резонанс
Соцсети: Таксисты Якутии объявили забастовку
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
12.12.2017, 11:30
Желток
Первая якутская гей-пара рассказала о жизни в Америке
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Путешествия
15.12.2017

Большое путешествие в Чили с о. Пасхи

Экономика
15.12.2017

«Якутскэнерго» назвало лучших и худших потребителей комуслуг

Фотофакт Эксклюзив
Столица
15.12.2017

Прибираться? Нет не слышали

Фотофакт
Политика
15.12.2017

Якутский журналист взял автограф у Путина

Эксклюзив
Происшествия
14.12.2017

Жители дома в центре Якутска остались без отопления

Происшествия
14.12.2017

Нетрезвый пешеход сбит возле Тулагино

Столица
14.12.2017

В автобусе можно будет расплатиться виртуальным проездным

Интервью
Экономика
14.12.2017

Вячеслав Штыров о проблемах и перспективах развития алмазогранильной отрасли Якутии