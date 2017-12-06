На Арктическом форуме предложили давать участки представителям КМНС

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«До сегодняшнего дня проблемным остаётся вопрос предоставления коренным малочисленным народам земельных участков», — подчеркнула народный депутат республики, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва, выступая 5 декабря в Санкт-Петербурге на рабочей сессии «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» в рамках VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

Причина проблем с предоставлением участков связана с неоднозначной трактовкой законодательными актами процедуры и определением статуса земельных участков, занятых территорией традиционного природопользования.

Елена Голомарёва отметила, что принцип безмездного пользования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами, в полной мере не реализуется.

Последние изменения Земельного кодекса РФ предполагают выделение земельных участков коренным малочисленным народам в безвозмездное пользование только для размещения зданий, сооружений, необходимых для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов на срок не более чем на пять лет. В иных случаях предусмотрено использование земельных участков без предоставления прав на земельные участки. При этом требуется разрешение исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

«Между тем, на территории Якутии 78% оленьих пастбищ расположены в землях лесного фонда, что составляет 63 млн.га, кроме того 16  млн.га занимают земельные участки общинно –родовых хозяйств, которые также расположены в землях лесного фонда. Всего на территории Российской Федерации оленьи пастбища составляют 335 млн.га», ­- сообщила Елена Голомарёва.

Оптимальным вариантом устранения вышеуказанных противоречий, по мнению парламентария, может стать внесение изменений в земельное законодательство Российской Федерации с целью закрепления за коренными малочисленными народами права на безвозмездное пользование землями для ведения традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания этих народов.

Докладчик сообщила, что парламентом республики в ноябре 2016 года в Госдуму внесён проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу приобретения прав на земельные участки лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами».

Законопроектом предлагается внести изменения в отраслевое законодательство в части исключения ограничивающего фактора в отношении предоставления земельных участков в безвозмездное пользования только под здания и сооружения.

Кроме того, предлагается установить норму предоставления  лицам, относящимся к коренным малочисленным народам, и их общинам в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов, земельных участков и земель, в безвозмездное пользование на срок до 49 лет с правом пролонгации на новый срок по заявлению указанных граждан или их общин, а также разрешать  использовать земли или земельные участки без предоставления прав на земельные участки с разрешения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления, на землях всех категорий, в том числе на землях и земельных участках лесного фонда.

«Принятие данного законопроекта будет иметь положительное социально-экономическое значение, создаст условия для сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов», — выразила уверенность Елена Голомарёва.

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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