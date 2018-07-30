В акватории грузового причала на реке Алдан проведена проверка

В рамках производственного контроля и экологического мониторинга акватории грузового причала Ассоциации строителей АЯМ на реке Алдан состоялся совместный выезд комиссии в составе: исполнительного директора Егора Фролова, представителя общественного совета при МО «Алданский район» Дмитрия Бузова (комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и экологии) и представителей Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия).

«Мероприятия производственного контроля проводятся нами систематически в соответствии с Программой ведения регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. Комиссией произведён отбор поверхностной воды с целью дальнейшего проведения количественного химического анализа и бактериологических исследований. Все необходимые заборы проведены в полном объёме, о чём также проинформировано Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов», — пояснил исполнительный директор Е. А. Фролов.

Жителям города Томмот и иным заинтересованным лицам сообщаем, что полученные результаты в полном объеме отражены в протоколе лабораторных испытаний, находятся в открытом доступе на официальном сайте ООО «Ассоциация строителей АЯМ» (www.аям.рф).

Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в республике по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан, имеющий длительный опыт работы ( 27 лет) и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласских районов Республики Саха /Якутия/. При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.