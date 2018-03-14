На Вилюйской трассе начнется строительство моста через речку Тюкян

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» провело аукцион по объекту «Строительство мостового перехода через реку Тюкян автомобильной дороги «Вилюй». 7 марта был заключен государственный контракт со строительной фирмой ОАО «Хотьковский автомост».

Объект строительства расположен на 702-м км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». Длина моста составит 267 погонных метров. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит ликвидировать одну из временных переправ (наплавной мост) на федеральной автомобильной дороге А-331 «Вилюй», благодаря чему данный участок трассы станет круглогодичным.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство четырёхкилометрового участка трассы (подходы к мосту) III технической категории с асфальтобетонным типом покрытия.

Подрядная организация должна выполнить указанные в контракте работы в срок до октября 2020 года.