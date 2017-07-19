На 200 тысяч оштрафована фирма, предоставлявшая займы

Пресс-служба прокуратуры республики сообщает, что ООО «РИП» предоставляло займы населению г.Якутска, не состоя в госреестре микрофинансовых организаций.

В соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» юридическое лицо вправе заниматься такой деятельностью при наличии сведений о нем в государственном реестре микрофинансовых организаций, который формируется Банком России. Внесенные в реестр сведения является открытыми и общедоступными.

Между тем прокурорская проверка показала, что сведения об организации не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Прокуратура города Якутска возбудила в отношении ООО «РИП» дело об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов).

Суд рассмотрел и согласившись с позицией прокурора, оштрафовал юридическое лицо на 200 тыс. рублей.