На 11 км Сергеляхского шоссе сгорел частный гараж

19 мая 2017 г. в 16.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на 11 км Сергеляхского шоссе в г. Якутске. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия горел гараж. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие на площади 6 кв.м., домашнее имущество на площади 4 кв.м. и наружная стена на площади 4 кв.м. Общая площадь пожара — 14 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен частный дом.

19 мая 2017 г. в 17.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-квартирном жилом доме на ул. Хадьага в с.Сунтары Сунтарского района. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия крыша горела открытым огнем. Пожарные предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли 2 расположенных рядом дома. В результате пожара огнем повреждены: стены двух квартир изнутри на площади 50 кв.м. и кровля по всей площади. Общая площадь пожара — 150 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Предполагаемый виновник –хозяин одной из квартир. Ущерб устанавливается.

19 мая 2017 г. в 17.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строящемся частном доме на ул. Оболенских в п. Витим Ленского района. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через две минуты после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия горела стена дома. В результате пожара огнем повреждена наружная стена дома на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен строящийся дом.

19 мая 2017 г. в 20.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Кеши Алексеева в с. Кыллай Усть – Алданского района. Добровольная пожарная команда была на месте через две минуты после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомашина «Toyota Platz» по всей площади. Общая площадь пожара — 25 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».