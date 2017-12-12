Мюзикл «Брысь…» Детской театральной студии «Тускул» едет в Москву

13 декабря, воспитанники Детской музыкальной театральной студии «Тускул» при Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) едут в Москву для участия в Днях Республики Саха (Якутия) в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия).

Воспитанники Детской студии принимают участие в спектакле Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина «Путь Святителя» (Спектакль о миссионерской деятельности Святителя Иннокентия (Вениаминова) в постановке Андрея Борисова по пьесе Владимира Федорова «Алмазный крест», а также представят Московским зрителям свой мюзикл «Брысь…» в постановке Александра Титигирова и будут участвовать в концертных программах в честь Дней Республики Саха (Якутия) в Москве.

История создания детской студии «Тускул» такова. В 1998 году директором театра М.С.Павловой была создана детская театральная студия «Наара суохчааннар» («Маленькие бесшабашные»). В 2010 году детская студия переименована в детскую театральную музыкальную студию «ТЮЗ SCHOOL». В 2014 году – в Детскую музыкальную театральную студию «Тускул». В студии занимаются 30 детей. Руководителем студии работает отличник культуры Республики Саха (Якутия) Вера Павловна Ефремова. За время существования студии поставлено 9 полноценных музыкальных спектакля, 5 концертных программ совместные проекты с Государственной филармонией Республики Саха (Якутия).

1 июня 2010г. с огромным успехом прошла презентация студии с музыкальным спектаклем «Бишка и его друзья» (реж. В.Якимец). С таким же успехом прошли премьеры новых музыкальных спектаклей “Рождественская история” по библейским сюжетам, “Дюймовочка” Г.Х.Андерсена (реж. А.Титигиров), «Брысь, или история кота Филофея» мюзикл о жизни брошенных кошек (реж. А.Титигиров), “Маленький принц” А.С. Экзюпери (реж. А. Адамов), “Северный ветер” по мотивам легенд народов Севера (реж. А.Титигиров). В апреле 2014 года наши юные актеры участвовали на Международном фестивале детских театров «Маленькие леди, маленькие господа» по приглашению Государственных театров г. Анкара, Турция. Они сыграли на турецком языке и имели очень большой успех в этом международном фестивале.

В декабре 2014 года прошла премьера театрализованного концерта «Приношение Рождеству» режиссер А.Титигиров, в июне 2015 года зрители увидели замечательную музыкальную сказку «Волшебная сказка на ночь» по сказкам гениального сказочника Г.Х.Андерсена. Постановку осуществил молодой режиссер Александр Кабунов и выпускник Якутского художественного колледжа Александр Иннокентьев. В 2016 года в Международный день защиты детей детская музыкальная театральная студия «Тускул» подарила своим сверстникам и родителям замечательную музыкальную сказку «Игрушки» по сказке С.Тимофеева, режиссер А.Титигиров. А в 2017 году 1 октября – в Международный день музыки студия представила музыкальную сказку «Щенок ищет друга». Московский режиссер Марина Варбут, сценограф Екатерина Шапошникова, хормейстер Лариса Тароева создали удивительно красивый спектакль на прекрасную музыку Геннадия Гладкова.

Деятельность студии отличается тем, что дети здесь занимаются академическим вокалом. Несмотря на то, что это очень сложное искусство, руководитель студии сумела собрать талантливый коллектив преподавателей по разным дисциплинам. Спектакли ставят прекрасные режиссеры. Дети с удовольствием и с большим увлечением занимаются творчеством. «Наша задача — раскрыть их творческие возможности, раскрыть таланты, чтобы в дальнейшем, им было легче адаптироваться в обществе», — говорят в студии.

Впереди у якутского ТЮЗа много планов и проектов!