АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-40
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.23
 69.80
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.12.2017, 14:45
Столица
В Кангалассах подвели итоги Года добра
12.12.2017, 14:35
Культура & Образование
Мюзикл «Брысь…» Детской театральной студии «Тускул» едет в Москву
12.12.2017, 14:25
Общество
В Таттинском районе пройдет конференция народно-художественных промыслов
12.12.2017, 14:10
Культура & Образование
Всё о музыке в «Музыкальном Якутске»
12.12.2017, 14:00
Республика
В Алдане прошла акция «За жизнь!»
12.12.2017, 13:50
Общество
Некролог
ЯРО ВСМС: Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой утраты
12.12.2017, 13:40
Финансы
По итогам 11 месяцев РСХБ получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд рублей
12.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Выявлена новая опасность домашних животных
12.12.2017, 13:20
Культура & Образование
Подведены итоги конкурса республиканской краеведческой музейной биеннале
12.12.2017, 13:10
Общество
Прокуратура Якутии защищает права пенсионеров на оплату проезда к месту отдыха
12.12.2017, 13:00
Республика
Алданцы узнали секреты приготовления якутских блюд
12.12.2017, 12:50
Столица
«Мозготон»: Юные программисты разработали проекты для решения городских проблем
12.12.2017, 12:40
Спорт
Легенда скалолазного спорта покажет мастер-класс в Якутске
12.12.2017, 12:30
Республика
В Якутии допущены к эксплуатации три ледовые переправы
12.12.2017, 12:20
Экономика
Водозабор и водоочистные сооружения в Якутске заработают в 2018 году
12.12.2017, 12:10
Красота & Здоровье
В Якутии незначительно превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ
12.12.2017, 12:00
Происшествия
Резонанс
Сына начальника районной полиции приговорили к восьми годам строгого режима
12.12.2017, 11:50
Республика
В селе Туора-Кюель и в Олекминске запущено цифровое телерадиовещание
12.12.2017, 11:41
Общество
Личный пример Виктора Федорова: Добрые соседи зовут Новый год в свой общий дом
12.12.2017, 11:30
Желток
Первая якутская гей-пара рассказала о жизни в Америке
12.12.2017, 11:20
Общество
В московском метро начал курсировать вагон Якутии
12.12.2017, 11:11
Происшествия
Избитый житель Олекминска застрелил обидчика
12.12.2017, 11:00
Общество
Михаил Николаев встретился с якутской молодежью Санкт-Петербурга
12.12.2017, 10:50
Общество
Прокуратура защитила права работников банно-прачечного треста
12.12.2017, 10:40
Общество
Эксклюзив
Интервью
Дмитрий Семенов предложил подхватить инициативу жильцов по Пирогова: Давайте украсим к Новому году не только подъезды, но и дворы
12.12.2017, 10:30
Общество
Определены победители конкурса «Лауреат премии Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»
12.12.2017, 10:20
Происшествия
Житель Якутии предстанет перед судом за убийство отца и двух его друзей
12.12.2017, 10:10
Культура & Образование
В Якутске пройдет международный урок
12.12.2017, 10:00
Общество
Классический бал: как новое поколение якутян ценит красоту
12.12.2017, 9:50
Экономика
Количество заявок на «дальневосточный гектар» превысило отметку в 107 тысяч
12.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
12.12.2017, 9:40
Общество
В Якутске пройдет необычный флешмоб
12.12.2017, 9:35
Происшествия
Резонанс
В Витиме уволена помощник воспитателя, заклеившая скотчем рот ребенку
12.12.2017, 9:30
Культура & Образование
К 100-летию Петра Скрябина. Он жил, преимущественно, своими мыслями и чужими чувствами
12.12.2017, 9:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
12.12.2017, 9:20
Общество
Егор Борисов: Будущее Якутии тесно связано с будущим России
12.12.2017, 9:10
Республика
На ледовой переправе «Хатассы – Павловск» увеличена грузоподъемность до 20 тонн
12.12.2017, 9:05
Финансы
РСХБ удваивает бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay
12.12.2017, 9:03
Путешествия
Дед Мороз приглашает в гости на Новый год
12.12.2017, 8:55
Происшествия
В Якутии за сутки горели гаражи
12.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 12 декабря 2017
12.12.2017, 0:30
Культура & Образование
Сегодня юбилей мелодиста
11.12.2017, 23:18
Культура & Образование
Эксклюзив
В Нюрбе открылась персональная выставка Андрея Чикачева
11.12.2017, 23:13
Республика
Анонс
Якутскэнерго: Стартовала акция «Погаси долги без пени»!
11.12.2017, 22:32
Культура & Образование
В Якутске состоялся финал VII Республиканской олимпиады по предпринимательству среди школьников и молодежи
11.12.2017, 22:07
Политика
Утвержден проект повестки ХXXIII сессии Ил Тумэна
11.12.2017, 21:30
Общество
Народные депутаты Якутии почтили память погибших в ДТП
11.12.2017, 19:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске за выходные: 5 ДТП
11.12.2017, 19:01
Республика
Объявление
12 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
11.12.2017, 18:10
Культура & Образование
На учебно-тренировочных сборах студент ЯИПК показал лучший результат
11.12.2017, 18:00
Республика
В Мегино-Кангаласском районе прошли военно-спортивные игры
11.12.2017, 17:50
Общество
МВД Якутии выбрало лучшего молодого офицера
11.12.2017, 17:40
Экономика
В Якутии предлагают использовать американские самолеты Cessna для внутрирайонных перевозок
11.12.2017, 17:30
Спорт
Людмила Николаева: Подготовить сборную Якутии по художественной гимнастике к «Детям Азии» — задача номер один
11.12.2017, 17:20
Республика
Администрация Оленька работает в штатном режиме после пожара
11.12.2017, 17:10
Желток
Видео
«Дикая утка» была придумана как творческая площадка для начинающих артистов» — директор паба Екатерина Романова
11.12.2017, 17:00
Экономика
В Якутии увеличится количество крупных строительных и производственных проектов
11.12.2017, 16:50
Общество
У судебных приставов новогодняя акция «В Новый год – без долгов!»
11.12.2017, 16:40
Общество
Пенсионный фонд выделил 131 млн рублей на строительство дома-интерната в Якутии
11.12.2017, 16:30
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
11.12.2017, 16:20
Культура & Образование
Преподавателем года-2017 стал Максим Корякин
11.12.2017, 16:10
Происшествия
Резонанс
«Расследованием причин крупного ДТП займутся наиболее опытные следователи» — Следком Якутии
11.12.2017, 16:00
Желток
В якутском пабе «Хантер» отметили забой жеребятины
11.12.2017, 15:50
Общество
Рыба из Якутии вызвала ажиотаж на Дальневосточной ярмарке в Москве
11.12.2017, 15:40
Культура & Образование
Хон-Сан Ким: Благодаря инклюзивному образованию и доступной среде, в Южной Корее у инвалидов нет проблем с трудоустройством
11.12.2017, 15:30
Желток
Фотофакт
Копию горы Рашмор с руководителями Якутии изваяли из снега в якутском селе
11.12.2017, 15:20
Республика
Автозимник «Якутск – Нижний Бестях» откроется 5 января
11.12.2017, 15:10
Общество
Егор Борисов поздравил с новосельем многодетную семью Гладких в Мохсоголлохе
11.12.2017, 14:55
Общество
Фотофакт
Жители дома на Пирогова украсили подъезды елочкой с камином
11.12.2017, 14:45
Культура & Образование
Якутянин занял второе место на «Новой Фабрике звёзд»
11.12.2017, 14:30
Спорт
Якутяне торжественно проводили Виктора Лебедева из большого спорта
11.12.2017, 14:10
Происшествия
Резонанс
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Колымской трассе
Архив новостей
Культура & Образование
12 декабря 2017, 14:35
46

Мюзикл «Брысь…» Детской театральной студии «Тускул» едет в Москву

13 декабря, воспитанники Детской музыкальной театральной студии «Тускул» при Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) едут в Москву для участия в Днях Республики Саха (Якутия) в Москве, посвященных 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия).

Воспитанники Детской студии принимают участие в спектакле Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина «Путь Святителя» (Спектакль о миссионерской деятельности Святителя Иннокентия (Вениаминова) в постановке Андрея Борисова по пьесе Владимира Федорова «Алмазный крест», а также представят Московским зрителям свой мюзикл «Брысь…» в постановке Александра Титигирова и будут участвовать в концертных программах в честь Дней Республики Саха (Якутия) в Москве.

История создания детской студии «Тускул» такова. В 1998 году директором театра М.С.Павловой была создана детская театральная студия «Наара суохчааннар» («Маленькие бесшабашные»). В 2010 году детская студия переименована в детскую театральную музыкальную студию «ТЮЗ SCHOOL». В 2014 году – в Детскую музыкальную театральную студию «Тускул». В студии занимаются 30 детей. Руководителем студии работает отличник культуры Республики Саха (Якутия) Вера Павловна Ефремова. За время существования студии поставлено 9 полноценных музыкальных спектакля, 5 концертных программ совместные проекты с Государственной филармонией Республики Саха (Якутия).

1 июня 2010г. с огромным успехом прошла презентация студии с музыкальным спектаклем «Бишка и его друзья» (реж. В.Якимец). С таким же успехом прошли премьеры новых музыкальных спектаклей “Рождественская история” по библейским сюжетам, “Дюймовочка” Г.Х.Андерсена (реж. А.Титигиров), «Брысь, или история кота Филофея» мюзикл о жизни брошенных кошек (реж. А.Титигиров), “Маленький принц” А.С. Экзюпери (реж. А. Адамов), “Северный ветер” по мотивам легенд народов Севера (реж. А.Титигиров). В апреле 2014 года наши юные актеры участвовали на Международном фестивале детских театров «Маленькие леди, маленькие господа» по приглашению Государственных театров г. Анкара, Турция. Они сыграли на турецком языке и имели очень большой успех в этом международном фестивале.

В декабре 2014 года прошла премьера театрализованного концерта «Приношение Рождеству» режиссер А.Титигиров,  в июне 2015 года зрители увидели замечательную музыкальную сказку «Волшебная сказка на ночь» по сказкам гениального сказочника Г.Х.Андерсена. Постановку осуществил молодой режиссер Александр Кабунов и выпускник Якутского художественного колледжа Александр Иннокентьев. В 2016 года    в Международный день защиты детей детская музыкальная театральная студия «Тускул» подарила своим сверстникам и родителям замечательную музыкальную сказку «Игрушки» по сказке С.Тимофеева, режиссер А.Титигиров. А в 2017 году 1 октября – в Международный день музыки студия представила музыкальную сказку «Щенок ищет друга». Московский режиссер Марина Варбут, сценограф Екатерина Шапошникова, хормейстер Лариса Тароева создали удивительно красивый  спектакль на прекрасную музыку Геннадия Гладкова.

Деятельность студии отличается тем, что дети здесь занимаются академическим вокалом. Несмотря на то, что это очень сложное искусство, руководитель студии сумела собрать талантливый коллектив преподавателей по разным дисциплинам. Спектакли ставят прекрасные режиссеры. Дети с удовольствием и с большим увлечением занимаются творчеством. «Наша задача — раскрыть их творческие возможности, раскрыть таланты, чтобы в дальнейшем, им было легче адаптироваться в обществе», — говорят в студии.

Впереди у якутского ТЮЗа много планов и проектов!

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-центр театра
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
12.12.2017, 9:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
12.12.2017, 9:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
09.12.2017, 13:37
Происшествия
Резонанс
Прокуратура: количество жертв ДТП в Мегино-Кангаласском районе увеличилось
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Столица
12.12.2017

«Мозготон»: Юные программисты разработали проекты для решения городских проблем

Резонанс
Происшествия
12.12.2017

Сына начальника районной полиции приговорили к восьми годам строгого режима

Желток
12.12.2017

Первая якутская гей-пара рассказала о жизни в Америке

Общество
12.12.2017

В московском метро начал курсировать вагон Якутии

Эксклюзив Интервью
Общество
12.12.2017

Дмитрий Семенов предложил подхватить инициативу жильцов по Пирогова: Давайте украсим к Новому году не только подъезды, но и дворы

Происшествия
12.12.2017

Житель Якутии предстанет перед судом за убийство отца и двух его друзей

Резонанс
Происшествия
12.12.2017

В Витиме уволена помощник воспитателя, заклеившая скотчем рот ребенку

Финансы
12.12.2017

РСХБ удваивает бонусы по программе «Урожай» для пользователей Android Pay и Samsung Pay