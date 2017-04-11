Мысли вслух…

«Найти и пробудить в ребенке ростки интереса к познанию, способность к творчеству, понять свои способности, помочь почувствовать свои крылья, создавать условия для развития индивидуальных особенностей моих учеников, чтобы каждый нашёл своё призвание» — педагогическое кредо Ирины Александровны Баскевич, заместителя директора по научно-методической работе школы №7 с углубленным изучением английского языка г. Перми, финалиста Всероссийского конкурса «Учитель года-2012», члена Большого жюри конкурса профессионального мастерства «Учитель года РС(Я)-2017», состоявшегося с 3 по 7 апреля в г.Якутске.

Большой друг Института развития образования и повышения квалификации, Ирина Александровна, в своём выступлении на церемонии закрытия конкурса сказала следующее:

«В Якутию я приезжаю 8-й раз и каждый раз, приезжая из разных точек мира, могу сказать, что чувствую себя дома. Что создает это «чувство дома»?

Это открытость, теплый прием, желание делиться тем, что есть лучшее, теми алмазами педагогики и бриллиантами, которыми обладают учителя Якутии. В этот раз я летела сюда прямо из Дании и виделась во время семинаров с человеком, побывавшего в Якутии в 2015 году и присутствовавшего на XIII съезде учителей и педагогической общественности республики, Якобом Крузе, директором детского сада и экспертом Всемирного банка в сфере дошкольного образования (Дания). Он сказал: « В одном из самых холодных регионов земного полушария — самый теплый прием» и попросил передать эти слова вам.

На конкурсе «Учитель года» я не в первый раз и с каждым годом отмечаю, что он из года в год растет. Выражаю благодарность Министерству образования и науки, Институту развития образования и повышения квалификации за то, что какие-то мои идеи оказались интересны, а мои аналитические способности были привлечены для оценки работы конкурсантов. В этом году я «снимаю шляпу» перед учителями и перед теми методическими командами и улусами, которые подготовили конкурсантов и направили сюда, так как уровень их компетенции очень высокий. В последний конкурсный день, который шел в импровизационном формате, лучшей составляющей была ключевая фраза «стремление к изменению компетенций», фраза, высказанная бесспорным авторитетом в области педагогики и образования в целом в России А.Г. Асмоловым. И эта среда была создана теми, кто сидит сейчас в зале: Министерством образования, Институтом и теми, кто оснащает конкурсантов сегодня призами и, конечно же, родителями и детьми».

Закончила Ирина Александровна свое выступление словами Ганса Христиана Андерсена: «Лучшая красота в мире — это чистота помыслов и добросердие. Пусть это останется в мире».