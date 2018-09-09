«Мы выбираем, нас выбирают…»

9 сентября, в единый день выборов, как и обещали во время августовских медосмотров населению поселков Маган и Марха, врачи Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи и Городской больницы №2 ведут прием и консультации жителей пригородов.

С учетом пожеланий населения, в этот раз основная нагрузка легла на плечи неврологов, кардиологов, травматологов-ортопедов, терапевтов и врачей УЗИ. Очень востребованными оказались сегодня ЭКГ, прививки от гриппа и анализы. Поводы для обращений самые разные. Особенно активно к медикам шли мархинцы. В регистратуру поликлиники обратилось 107 человек, анализы сдали 92, прививки от гриппа получили 79. По предварительным данным, к терапевту обратилось 27 человек, к травматологу 10, к кардиологу обратилось 26 человек, ЭКГ сделано 37, УЗИ — 43. В Магане обращений поменьше, к травматологу и неврологу обратилось – по 10 человек, с просьбой сделать ЭКГ – еще 12.

Проголосовав, люди на избирательных участках, сразу шли к врачам, чем были весьма довольны: сделали сразу два важных дела одновременно.

Выборы идут и в больницах, я заглянула на избирательный участок РБ№2. Всего в списках 218 пациентов из разных отделений, которые принимают участие в выборах. Те пациенты, кто может самостоятельно спуститься на первый этаж, уже проголосовали, сейчас члены избирательной комиссии обходят лежачих больных. В отделении травматологии таких 17.

Николай НЕГНЮРОВ из Мегино-Кангаласского улуса после операции, идет на поправку. Внимательно изучив все бюллетени, Николай Семенович голосует, потом охотно делится со мной своей историей о том, как получил травму, говорит, что оперировал его Сергей Иванович Софронов, а палатный врач – Потап Еремеевич Потапов. Лечением пациент травматологов, похоже, доволен.

В следующей палате голосуют три женщины. Настроение бодрое. У Марии Ивановны на левой руке аппарат Илизарова, поэтому она просит члена избирательной комиссии помочь ей, ставит здоровой рукой в нужных местах галочки и неожиданно заканчивает процедуру голосования благодарностью персоналу отделения.