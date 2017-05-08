Вахта памяти: И якутяне возвращают имена пропавших без вести под Сталинградом, Ленинградом, Ржевом

Без вести пропавших на полях Великой Отечественной бойцов из Якутии почти пятнадцать с половиной тысяч. Это значит, погибшие солдаты остались лежать где-то в лесах, траншеях, окопах и воронках. Для их семей было бы большим счастьем получить хоть весточку о родном человеке. Благодаря гранту министерства по развитию гражданского общества поисковики Якутии впервые смогли поработать в экспедициях «Вахта памяти» в Волгоградской, Ленинградской областях и Старой Руссе. Инициаторы проекта ГБУ «Победа» и Ассоциация «Ветеран» РС(Я).

В этом году 75 лет Сталинградской битве и 50 лет Мамаеву кургану. Пятеро якутян под руководством Николая Чеботарева работали в 60-ти км от Волгограда, возле Россошинского военного мемориала в степи. Это огромная братская могила была открыта в 1997 году. Тогда были захоронены останки 808 погибших под Сталинградом, найденных волгоградскими поисковиками на полях сражений. В составе группы студент исторического факультета Айсиэн Габышев, будущий археолог, участвовал ранее в раскопках старинных захоронений. Поэтому все в экспедиции отмечали, что раскопы якутян выдержаны в строгом научном стиле. В целом отрядами там поднято около 100 бойцов. Как положено в поисковых работах действовали сапер и криминалист. Наши земляки нашли около 10 погибших. В основном работали с отрядом из Казани.

Выдержала серьезные испытания наша группа из 6 человек под руководством Константина Иванова, выехавшая в Кировский район Ленинградской области. Лагерь стоял на болоте, пришлось работать и в дождь, и в град. В день пешком в болотниках проходили километров 10.

В районе Старой Руссы нашли около 30 бойцов, один с медальоном. Работа осложнена была тем, что на солдатах выросли деревья, кости либо зажаты, либо растащены корнями. Руководитель группы Тимур Алиев обнаружил винтовку Мосина, трехлинейку. Ребята также побывали на озере Ильмень, вечерами жители ближайших сел ставили в лагере концерт.

Также дополнительно школьники выехали на Международную экспедицию «Калининский фронт-2» во Ржев. Ребята из 19-ой школы г.Якутска готовились к этому. Самому младшему из них 13 лет. К ним присоединились и намские школьники. Набравшись опыта в поисковом деле, теперь они, будем надеяться, продолжат эту деятельность.

Эмоций и впечатлений у всех много. При раскопках встречались красноармейские книжки, гранаты, офицерские сапоги, немецкая амуниция и многое другое. Подготовку наши поисковики прошли на базе клуба «Отважный» РО ДОСААФ России в РС(Я).