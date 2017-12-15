Мы – вместе! Форум неравнодушных горожан будет продолжаться

Под занавес уходящего Года добра организаторы и участники I Форума неравнодушных горожан подвели итоги года и наметили ближайшие планы. В этот день все собравшиеся поздравляли своих коллег и соратников с успешным завершением года, в торжественной обстановке были награждены лидеры и самые активные участники Форума.

Отметим, что I Форум неравнодушных горожан в городе Якутске проходил с 16 по 25 августа по инициативе общественности при поддержке Всероссийского Совета местного самоуправления и городского портала OneclickYаkutsk. В течение десяти дней на тематических дискуссионных площадках горожане, предприниматели, общественники, представители органов власти обсуждали актуальные вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и энергетики, взаимодействия власти, бизнеса и общества, создания общественных пространств, открытости власти.

В каждом из пяти направлений форумчане совместно с экспертами и модераторами рассматривали народные инициативы, социально значимые бизнес-проекты и тематические презентации, направленные на улучшение качества жизни горожан и создание новой модели столицы.

В торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов года, приняли участие организаторы Форума: заместитель Председателя Центрального Совета Всероссийского Совета местного самоуправления по ДФО, Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов, руководитель портала Оneclickyakutsk.ru Маргарита Попова, руководитель исполкома ЯРО ВСМС Туйаара Илларионова, лидеры направлений Владимир Аммосов, Антон Жондоров, Сарыал Тихонов, Анна Фомина, Егор Федоров, активисты и участники Форума.

В своей приветственной речи Александр Саввинов от имени Якутского регионального отделения ВСМС поблагодарил всех за активное участие в подготовке и проведении Форума и подвел итоги уходящего года.

«Итоги Форума неравнодушных горожан показали, что среди нас появляется все больше людей, которые стремятся сделать что-то нужное и полезное. У горожан немало конструктивных идей, предложений и, самое главное, есть желание воплотить их в жизнь. Уверен, что с каждым годом участников Форума будет все больше, потому что именно в наших с вами силах совместно, сообща сделать наш Якутск успешной и современной столицей. Как заместитель председателя Всероссийского Совета местного самоуправления по Дальневосточному федеральному округу надеюсь, что такой формат взаимодействия с населением подхватят и другие города Дальнего Востока и со временем частью нашей команды станут неравнодушные горожане со всей страны», — отметил Александр Саввинов.

В этот вечер лидеры направлений высказали свои предложения и пожелания дальнейшего плодотворного сотрудничества. Форумчанами было отмечено, что за это время сформировалась сплоченная команда единомышленников, которые не на словах, а на деле могут участвовать в развитии города. Форум дал возможность любому желающему горожанину принять участие в работе дискуссионных площадок, внести свои предложения и пожелания, пообщаться с представителями власти, предпринимателями и общественниками.

Подводя итоги года, участники торжественного мероприятия высказали мнение, что Форум неравнодушных горожан надо проводить ежегодно, дальше развивая все идеи, направления и тематические дискуссионные площадки. Символичным для участников Форума неравнодушных горожан стало то, что следующий 2018 год Президент России Владимир Путин объявил Годом добровольчества и волонтерства. Значит, действительно Форум на правильном пути и общественное движение будет развиваться.