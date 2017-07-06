Мы — соседи: «ВКонтакте» откроется сообщество для получателей «дальневосточного» гектара

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открывает в социальной сети «ВКонтакте» специализированное сообщество «Дальневосточный гектар: мы соседи!». Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

«Формирование единого «дискуссионного клуба» для граждан, земельные участки которых располагаются в агломерациях «дальневосточных» гектаров, призвано способствовать обмену успешными кейсами в решении тех или иных вопросов, возникающих в процессе создания нового населенного пункта», — говорится в материале.

По словам директора агентства Валентина Тимакова, возможность дистанционно познакомиться со своими соседями и обсудить нюансы по обустройству земли — это основа, из которой будут рождаться новые инициативы и успешные практики их реализации: «Мы создаем сообщество, участники которого смогут не только легко и оперативно скоординировать свои действия, но и получить адресную поддержку экспертов».

По данным Минвостокразвития, выявлено свыше 50 «агломераций дальневосточных гектаров», где расположено более сотни участков получателей наделов, которые в скорой перспективе могут стать населенными пунктами. За первый год работы программы заявки на получение участков подали более 95 тысяч человек, более 22 тысяч из них уже получили землю.