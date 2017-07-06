Мы — соседи: «ВКонтакте» откроется сообщество для получателей «дальневосточного» гектара

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) открывает в социальной сети «ВКонтакте» специализированное сообщество «Дальневосточный гектар: мы соседи!». Об этом в среду сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
«Формирование единого «дискуссионного клуба» для граждан, земельные участки которых располагаются в агломерациях «дальневосточных» гектаров, призвано способствовать обмену успешными кейсами в решении тех или иных вопросов, возникающих в процессе создания нового населенного пункта», — говорится в материале.
По словам директора агентства Валентина Тимакова, возможность дистанционно познакомиться со своими соседями и обсудить нюансы по обустройству земли — это основа, из которой будут рождаться новые инициативы и успешные практики их реализации: «Мы создаем сообщество, участники которого смогут не только легко и оперативно скоординировать свои действия, но и получить адресную поддержку экспертов».
По данным Минвостокразвития, выявлено свыше 50 «агломераций дальневосточных гектаров», где расположено более сотни участков получателей наделов, которые в скорой перспективе могут стать населенными пунктами. За первый год работы программы заявки на получение участков подали более 95 тысяч человек, более 22 тысяч из них уже получили землю.comments powered by HyperComments