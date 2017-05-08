Дорогие ветераны! Уважаемые дальневосточники!

От всей души поздравляю Вас с Днем Победы!

В этот день мы отдаем дань уважения всем тем, кто героически защищал нашу Родину. Тем, кто пережил страшные времена, чья воля к победе и стремление сделать жизнь потомков мирной стали примером доблести и патриотизма для всех нас.

В годы войны обстановка на Дальнем Востоке была не менее серьезной, чем на Западном фронте. Агрессивный милитаризм Японии не оставлял сомнений в возможности начала боевых действий. В то время как границы держались под строжайшим контролем, для обеспечения боеготовности всей страны в тылу работали фабрики и заводы. Миллионы дальневосточников ушли на фронт.

Перед лицом одной из сильнейших армий ХХ века Вы смогли отстоять целостность нашей страны. Мы сохраним память о Вашем подвиге. Сегодня мы стремимся вернуть Дальнему Востоку славу, достойную Вас.

Искренне желаю благополучия и мира Вам и Вашим близким!

Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Ю.П. ТРУТНЕВ