«Мы не секта»: Кто и зачем проводит мужской алгыс в Доме Арчы

Каждое воскресенье в полдень в Доме Арчы собирается довольно внушительное количество мужчин, чтобы принять участие в совместном обряде алгыс. Хотя это действо регулярно проводится на протяжении нескольких месяцев, обывателям о мероприятии практически ничего неизвестно. Многие даже посчитали, что это собрание некой секты, которая прикрывается национальным верованием. Корреспондент ЯСИА побывал на церемонии, чтобы выяснить, что за обряд там проводят и с какой целью.

К полудню воскресенья к Дому Арчы начали съезжаться десятки автомобилей. Через некоторое время вся парковка и подъездные пути были заставлены машинами разных марок. Мужчины, здороваясь друг с другом, собрались в основном зале и расселись по кругу на скамейках и табуретках.

Каждому пришедшему вручили лист бумаги, в тексте которого было обращение к божеству Юрюн Аар Тойону. Затем вошли организаторы мероприятия и попросили встать всех лицом к востоку. Именно эта сторона света, откуда восходит солнце, издавна считалась у якутов священной и энергетически сильной.

После совместной «молитвы», не очень характерной для народа саха, участники действа обернулись к костру, чтобы принять уже куда более традиционный обряд благословения – алгыс. Алгысчыт в национальной одежде испросил у духов и богов благополучия и удачи. После этого один из организаторов попросил всех рассесться по кругу и обратился к ним.

Он порекомендовал мужчинам, принявшим участие в обряде, вести себя в обществе и в семье как можно миролюбивее, поскольку вредно портить полученный заряд энергии негативными эмоциями. Также он настоятельно рекомендовал не ввязываться в споры и ссоры в мессенджере WhatsApp, так как, по его мнению, дела верования не требуют шума.

«Этим самым мы стремимся к консолидации вокруг традиций. Это очень важно в наше сложное время, когда глобализационные процессы обретают все большую силу. Идентичность народов должна сохраняться», — подчеркнул выступавший, представившийся как Петр Турнин.

Как оказалось, организаторами мужского алгыса являются общественная организация «Yс» совместно со сторонниками Аар Айыы Итэ5элэ.

«Мы не сектанты. Всё, чем мы здесь занимаемся, относится к традиционной религии якутского народа. Как известно, Аар Айыы является официально зарегистрированной религией в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Якутии. В Доме Арчы проводим свои собрания с осени прошлого года, а вообще начинали еще года два назад. Могу отметить, что с каждым разом участников всё больше. Думаю, когда потеплеет, количество желающих приобщиться к исконным традициям еще более прибавится», — рассказал в комментарии для ЯСИА Петр Турнин.