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Минприроды проводит проверку по факту загрязнения реки Таас-Юрях
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Республика
О плановых ограничениях электроснабжения на 21.06.2017
20.06.2017, 17:35
Финансы
Россельхозбанк и Опора России подписали Соглашение о сотрудничестве
20.06.2017, 17:29
Республика
«Якутскэнерго»: продолжается акция «Погаси долги без пени!»
20.06.2017, 17:26
Происшествия
В Якутии частный пилот бесплатно доставил следственно-оперативную группу
20.06.2017, 16:50
Политика
Галина Данчикова: «Роль СОО с каждым годом растет, и Якутия — не исключение»
20.06.2017, 16:41
Спорт
ЫсыахТуймаады: из истории конного спорта Якутии
20.06.2017, 16:36
Общество
Аммосовы и Аржаковы станут гостями юбилейных ысыахов на родине предков
20.06.2017, 16:35
Культура & Образование
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Абитура-2017: О работе приемной комиссии целевого обучения
20.06.2017, 16:30
Политика
Мы бесплатно научим вас, как правильно решить бытовые проблемы!
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Культура & Образование
Светлинский техникум: демоэкзамен по стандартам Worldskills Россия
20.06.2017, 15:51
Политика
В Якутск приедут представители дальневосточных отделений ВСМС
20.06.2017, 15:47
Культура & Образование
Первая в республике Аллея Осуохая
20.06.2017, 15:39
Политика
В Якутске прошел V юбилейный слет сторонников и членов партии ЕР
20.06.2017, 15:22
Столица
В Якутске объявлен конкурс «Мой двор: до и после»
20.06.2017, 15:20
Политика
«Дальневосточный гектар» актуален и требует совершенствования федерального законодательства
20.06.2017, 15:19
Красота & Здоровье
Медики предупреждают: В Якутске грядет жара
20.06.2017, 15:14
Столица
Для молодежи организована школа-тренинг
20.06.2017, 15:10
Происшествия
В автобусах Якутска пассажиры ломают ноги и позвоночники
20.06.2017, 15:08
Культура & Образование
В лагере «Кэскил» официально дан старт лету
20.06.2017, 15:02
Красота & Здоровье
Михаил Николаев: «На основе успеха Центра можно развивать современную медицину 21 века»
20.06.2017, 14:55
Политика
Власти Якутии предложили передать полномочия по северному завозу регионам
20.06.2017, 14:49
Республика
Молодогвардейцы посетили южную Якутию
20.06.2017, 14:45
Столица
Объезд главы города Якутска: ремонт улично-дорожной сети и подготовка к Ысыаху Туймаады
20.06.2017, 14:39
Происшествия
В Якутии 13 пьяных водителей получили реальные сроки
20.06.2017, 14:36
Культура & Образование
Глава Оймяконья об учебе в Якутской ГСХА
20.06.2017, 14:31
Республика
Вилюйская группа улусов приняла около двух тысяч тонн муки
20.06.2017, 12:59
Столица
Анонс
На Ысыахе Туймаады будут работать более 100 предприятий общественного питания
20.06.2017, 12:50
Столица
Анонс
Как будут курсировать автобусы до местности «Yс Хатыҥ»  
20.06.2017, 12:22
Культура & Образование
Якутские учебные пособия получили Золотую медаль Лондонской выставки!
20.06.2017, 12:04
Республика
Способы формирования фонда капитального ремонта
20.06.2017, 11:51
Республика
Анонс
Сахатранснефтегаз: режим работы «Единого окна» в праздничные дни
20.06.2017, 11:43
Политика
Резонанс
Названо имя вероятного будущего главы ЦИК Якутии
20.06.2017, 11:38
Красота & Здоровье
«Камелек»: Обзор посуды из летней коллекции
20.06.2017, 11:27
Общество
Резонанс
В Якутске власти ищут девушку, спасшую ребенка от «овощника»
20.06.2017, 11:17
Культура & Образование
Афиша
В «Европа клуб» состоится вечер памяти Виктора Цоя
20.06.2017, 11:09
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Анонс
О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын
20.06.2017, 10:38
Политика
Резонанс
В Якутске решена судьба фуд-корта у еврейского кладбища
20.06.2017, 10:30
Происшествия
Резонанс
Ысыах Олонхо: власти для расследования пожара обратились к ясновидящей
20.06.2017, 10:10
Республика
В Якутии оштрафована администрация муниципалитета
20.06.2017, 10:00
Экономика
«Камелек» объявляет АКЦИЮ «Камелек-Ысыах-2017»
20.06.2017, 9:59
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Резонанс
Экс-глава Ленского района отправляется по этапу
20.06.2017, 9:54
Происшествия
Резонанс
В Якутске оскандаливщийся «овощник» заключен под стражу
20.06.2017, 9:46
Происшествия
Расхитители электроэнергии нанесли Якутскэнерго ущерб на 38 млн рублей
20.06.2017, 9:42
Столица
Анонс
Во время Ысыаха Туймаады продажа алкоголя запрещена
20.06.2017, 8:57
Экономика
Салон модной женской одежды mvm объявляет «Белую ночь» распродаж!
20.06.2017, 8:44
Происшествия
В Сунтарском улусе сгорел дом
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Красота & Здоровье
Молодо — не зелено. Жить только работой было бы скучно
20.06.2017, 8:27
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Записки главврача. Кадры по-прежнему решают все
20.06.2017, 6:00
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Стоп «Кадр»!
19.06.2017, 18:56
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В Мархе открылась ярмарка сельхозтоваров
19.06.2017, 18:49
Культура & Образование
Позитив
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19.06.2017, 18:47
Республика
Высокий IV класс пожарной опасности лесов на территории 3-х районов
19.06.2017, 18:38
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19.06.2017, 17:55
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Позитив
Инклюзивный ансамбль хомусистов  стал лауреатом I степени в Сочи
19.06.2017, 17:49
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Водители наказаны за падение пассажиров в салонах их автобусов
19.06.2017, 17:43
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19.06.2017, 17:27
Столица
Позитив
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Назначена дата выборов мэра Якутска
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Энергетики приняли участие в прямом радиоэфире
19.06.2017, 16:25
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В Якутске по вине нетрезвого водителя произошло ДТП
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20 июня 2017, 16:30
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Мы бесплатно научим вас, как правильно решить бытовые проблемы!

В Якутске продолжает свою работу «Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Здесь вас научат защищать и отстаивать ваши права перед нерадивыми коммунальщиками или недобросовестными чиновниками.

Обратившиеся в Центр граждане смогли восстановиться на работе, разобраться с недобросовестно начисленными тарифами ЖКХ, вернуть льготы и пособия, избавиться от навязанных кредитов и так далее. Центры защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ставшие»спасательным кругом» для граждан, работают в 72 регионах страны. По всей стране благодаря Центрам россиянам удалось вернуть более 40 миллиардов рублей.

Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10-00 до 19-00,
по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, д. 1/1, каб. 32,
тел. 8 (4112) 39-35-38.

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Источник: Центр защиты прав граждан СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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20.06.2017

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20.06.2017

Названо имя вероятного будущего главы ЦИК Якутии

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