АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-38
Туман
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  59.28
 69.64
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.12.2017, 19:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске за выходные: 5 ДТП
11.12.2017, 19:01
Республика
Объявление
12 декабря предстоят временные ограничения электроснабжения
11.12.2017, 18:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
11.12.2017, 18:10
Культура & Образование
На учебно-тренировочных сборах студент ЯИПК показал лучший результат
11.12.2017, 18:00
Республика
В Мегино-Кангаласском районе прошли военно-спортивные игры
11.12.2017, 17:50
Общество
МВД Якутии выбрало лучшего молодого офицера
11.12.2017, 17:40
Экономика
В Якутии предлагают использовать американские самолеты Cessna для внутрирайонных перевозок
11.12.2017, 17:30
Спорт
Людмила Николаева: Подготовить сборную Якутии по художественной гимнастике к «Детям Азии» — задача номер один
11.12.2017, 17:20
Республика
Администрация Оленька работает в штатном режиме после пожара
11.12.2017, 17:10
Желток
Видео
«Дикая утка» была придумана как творческая площадка для начинающих артистов» — директор паба Екатерина Романова
11.12.2017, 17:00
Экономика
В Якутии увеличится количество крупных строительных и производственных проектов
11.12.2017, 16:50
Общество
У судебных приставов новогодняя акция «В Новый год – без долгов!»
11.12.2017, 16:40
Общество
Пенсионный фонд выделил 131 млн рублей на строительство дома-интерната в Якутии
11.12.2017, 16:30
Общество
Некролог
Якутская городская Дума выражает глубокие соболезнования
11.12.2017, 16:20
Культура & Образование
Преподавателем года-2017 стал Максим Корякин
11.12.2017, 16:10
Происшествия
Резонанс
«Расследованием причин крупного ДТП займутся наиболее опытные следователи» — Следком Якутии
11.12.2017, 16:00
Желток
В якутском пабе «Хантер» отметили забой жеребятины
11.12.2017, 15:50
Общество
Рыба из Якутии вызвала ажиотаж на Дальневосточной ярмарке в Москве
11.12.2017, 15:40
Культура & Образование
Хон-Сан Ким: Благодаря инклюзивному образованию и доступной среде, в Южной Корее у инвалидов нет проблем с трудоустройством
11.12.2017, 15:30
Желток
Фотофакт
Копию горы Рашмор с руководителями Якутии изваяли из снега в якутском селе
11.12.2017, 15:20
Республика
Автозимник «Якутск – Нижний Бестях» откроется 5 января
11.12.2017, 15:10
Общество
Егор Борисов поздравил с новосельем многодетную семью Гладких в Мохсоголлохе
11.12.2017, 14:55
Общество
Фотофакт
Фотофакт: Жители дома на Пирогова украсили подъезды елочкой с камином
11.12.2017, 14:45
Культура & Образование
Якутянин занял второе место на «Новой Фабрике звёзд»
11.12.2017, 14:30
Спорт
Якутяне торжественно проводили Виктора Лебедева из большого спорта
11.12.2017, 14:10
Происшествия
Резонанс
Врачи рассказали о состоянии пострадавших на Колымской трассе
11.12.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Самые зимние болезни: от ОРВИ до инфаркта
11.12.2017, 13:15
Экономика
Кассы Энергосбыта работают и в воскресенье
11.12.2017, 13:00
Республика
Декада инвалидов прошла в Томмоте
11.12.2017, 12:56
Происшествия
Фотофакт
Резонанс
В Якутии сгорела районная администрация
11.12.2017, 12:55
Общество
Резонанс
В Якутске почтили память погибших в автомобильной аварии на трассе «Колыма»
11.12.2017, 12:50
Сахалыы
“Кэмулуэк” — сана саха иьитэ
11.12.2017, 12:40
Республика
В Хамагаттинском наслеге подвели итоги Года отца
11.12.2017, 12:30
Экономика
Объявление
Голосуем за Ольгу Григорьеву!
11.12.2017, 12:30
Желток
Почему Василий Афанасьев не поехал в Китай для поддержки Вари Максимы
11.12.2017, 12:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
11.12.2017, 12:20
Красота & Здоровье
С заботой о детях: Коллектив Алмазэргиэнбанка подарил праздник маленьким пациентам Медцентра
11.12.2017, 12:10
Республика
В Алданском районе обсудили эпическое наследие народов Дальнего Востока
11.12.2017, 12:00
Происшествия
Покровские школьники могли посещать порносайты прямо на уроках
11.12.2017, 11:50
Общество
Общественная палата Якутии: Ваше горе разделяет вся республика
11.12.2017, 11:40
Происшествия
В Ленске по обвинению в совершении убийства, осужден местный житель
11.12.2017, 11:30
Происшествия
Резонанс
АГиП Якутии: По факту крупного ДТП будет проведено самое тщательное расследование
11.12.2017, 11:30
Республика
Когда директор школы – историк…
11.12.2017, 11:20
Общество
В столице пройдет День Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии
11.12.2017, 11:11
Происшествия
Больного туберкулезом сунтарца отправили на принудительное лечение
11.12.2017, 11:00
Красота & Здоровье
Как записаться к стоматологу
11.12.2017, 10:50
Общество
В Якутске из-за траура отменяются мероприятия, посвященные 110-летию В.М. Новикова
11.12.2017, 10:40
Общество
Скорбим…
11.12.2017, 10:40
Общество
Подведены итоги республиканского фотоконкурса «Засветись!»
11.12.2017, 10:30
Общество
Якутия на «НеДальнем Востоке»
11.12.2017, 10:27
Происшествия
Мошенница, обещая «снять порчу», выманила у пенсионерки деньги и золото
11.12.2017, 10:20
Происшествия
Рецидивист присвоил чужой кошелек
11.12.2017, 10:10
Спорт
Женская сборная ЦЭС – победитель волейбольного турнира энергетиков
11.12.2017, 10:00
Общество
Анонс
В Москве пройдут Дни Якутии
11.12.2017, 10:00
Общество
Резонанс
В храмах Якутска совершат заупокойные богослужения о жертвах аварии на трассе «Колыма»
11.12.2017, 9:50
Культура & Образование
День якутского кино в Ленфильме
11.12.2017, 9:40
Общество
Якутяне написали юридический диктант
11.12.2017, 9:24
Сахалыы
Виолетта Иванова тэлбит кыһыл көмүс ыллыгынан
11.12.2017, 9:16
Культура & Образование
Премьера фильма «Лингвист» о Семене Новгородове состоялась в Санкт-Петербурге
11.12.2017, 9:14
Происшествия
В Жатае и Якутске горели гаражи
11.12.2017, 9:03
Экономика
Сегодня предстоят временные ограничения электроснабжения
11.12.2017, 6:30
Футуролог
Рождественский пост 2017 что можно и что нельзя есть 11 декабря
11.12.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 11 декабря 2017
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
11.12.2017, 0:29
Общество
Сегодня день рождения предпринимателя
10.12.2017, 23:50
Республика
Эксклюзив
Глава Шеи выиграл с минимальным перевесом
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
10.12.2017, 18:19
Политика
Эксклюзив
Шея: Выборы на грани фола?
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
10.12.2017, 14:28
Финансы
Сегодня день рождения финансиста
10.12.2017, 12:12
Республика
Фотофакт
Чысхаан и Якутская зима стали самыми популярными на ярмарке в Москве
Архив новостей
Общество
11 декабря 2017, 17:50
158

МВД Якутии выбрало лучшего молодого офицера

В здании Национального художественного музея в целях популяризации профессии офицера впервые прошел Бал молодых офицеров, приуроченный к 9 декабря – Дню Героев Отечества в России и Году молодёжи в Республике Саха (Якутия). В рамках мероприятия МВД Якутии выбрало лучшего молодого офицера, им стал Виталий Киевский.

Главными гостями Бала стали молодые офицеры, приглашенные из разных структур. Гостей и участников Бала поздравили министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров, и.о. военного комиссара Республики Саха (Якутия) Аркадий Саввинов, участник Великой Отечественной войны Михаил Попов, председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Юрий Бережнов.

В рамках Бала были определены имена победителей в специальных номинациях, среди которых Виталий Киевский, майор полиции, получивший номинацию «Лучший молодой офицер Министерства внутренних дел по РС(Я)».

Всех присутствующих приветствовали музыкальными поздравлениями артисты эстрады: Уля Сергучева-Куннэй, Надина Эльпис, Умсуура, иллюзионист Алексей Гольдеров, школа танцев Петра Борисова «Dance Empire» и многие другие.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.12.2017, 12:20
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
11.12.2017, 18:50
Опрос
Эксклюзив
Опрос — какая участница «Мисс РС(Я) 2018» самая лучшая?
10.12.2017, 22:24
Желток
Резонанс
Однополая якутская свадьба — обсуждает вся Якутия
09.12.2017, 13:58
Общество
Фотофакт
Якутяне проводили в последний путь Ивана Черова
10.12.2017, 15:41
Желток
Фотофакт
Парижанка устроилась продавцом мяса на Крестьянском рынке в Якутске!
09.12.2017, 8:47
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло жуткое ДТП: 5 погибших
07.12.2017, 18:10
Происшествия
В Якутии уничтожена партия цветов из Голландии
09.12.2017, 13:37
Происшествия
Резонанс
Прокуратура: количество жертв ДТП в Мегино-Кангаласском районе увеличилось
11.12.2017, 1:07
Политика
Эксклюзив
Первый провал главы Томпонского улуса?
10.12.2017, 18:45
Путешествия
Фотофакт
Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Сахалыы
11.12.2017

“Кэмулуэк” — сана саха иьитэ

Желток
11.12.2017

Почему Василий Афанасьев не поехал в Китай для поддержки Вари Максимы

Резонанс
Происшествия
11.12.2017

АГиП Якутии: По факту крупного ДТП будет проведено самое тщательное расследование

Резонанс
Общество
11.12.2017

В храмах Якутска совершат заупокойные богослужения о жертвах аварии на трассе «Колыма»

Сахалыы
11.12.2017

Виолетта Иванова тэлбит кыһыл көмүс ыллыгынан

Эксклюзив
Политика
11.12.2017

Первый провал главы Томпонского улуса?

Эксклюзив
Республика
10.12.2017

Глава Шеи выиграл с минимальным перевесом

Фотофакт
Путешествия
10.12.2017

Забытые очереди вернулись в Москву на ярмарке Якутии