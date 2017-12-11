В здании Национального художественного музея в целях популяризации профессии офицера впервые прошел Бал молодых офицеров, приуроченный к 9 декабря – Дню Героев Отечества в России и Году молодёжи в Республике Саха (Якутия). В рамках мероприятия МВД Якутии выбрало лучшего молодого офицера, им стал Виталий Киевский.

Главными гостями Бала стали молодые офицеры, приглашенные из разных структур. Гостей и участников Бала поздравили министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров, и.о. военного комиссара Республики Саха (Якутия) Аркадий Саввинов, участник Великой Отечественной войны Михаил Попов, председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Юрий Бережнов.

В рамках Бала были определены имена победителей в специальных номинациях, среди которых Виталий Киевский, майор полиции, получивший номинацию «Лучший молодой офицер Министерства внутренних дел по РС(Я)».

Всех присутствующих приветствовали музыкальными поздравлениями артисты эстрады: Уля Сергучева-Куннэй, Надина Эльпис, Умсуура, иллюзионист Алексей Гольдеров, школа танцев Петра Борисова «Dance Empire» и многие другие.