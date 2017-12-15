МВД Якутии вернет изъятые драгоценности

В целях передачи по принадлежности, изъятых в период с 1992 по 2012 годы материальных ценностей (ювелирные изделия и лом ювелирных изделий из драгоценного металла, драгоценные, полудрагоценные камни, иностранная валюта), просим граждан обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского 35/2, каб. 100, тел. 454367.comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).