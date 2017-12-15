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После Нового года 70 работников Кадастровой палаты Якутии останутся без работы
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Общество
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15.12.2017, 14:02
Общество
МВД Якутии вернет изъятые драгоценности
15.12.2017, 14:00
Общество
У работодателей истекает срок утверждения графиков отпусков
15.12.2017, 13:50
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15.12.2017, 13:39
Экономика
Бренд «Сделано на Кубани» в Ростове посчитали плагиатом
15.12.2017, 13:30
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Брать работу на дом опасно для психики и здоровья
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Без кастинга: Колоритный якутский актер снялся в фильме «Елки новые»
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С начала года в Якутии произошло более 11 тысяч преступлений
15.12.2017, 13:04
Происшествия
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15.12.2017, 13:00
Столица
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15.12.2017, 12:50
Культура & Образование
В Якутии готовятся к оздоровительной кампании детей в 2018 году
15.12.2017, 12:40
Общество
Андрей И: День гражданского активиста объединит якутян
15.12.2017, 12:30
Столица
Год добра: в Строительном округе чествуют активистов
15.12.2017, 12:20
Происшествия
При расчистке дороги в Сунтарском районе незаконно вырубили лес на 1,1 млн рублей
15.12.2017, 12:10
Экология
Директор WWF России Игорь Честин: Якутия в числе лидеров
15.12.2017, 12:10
Общество
Резонанс
Власти Якутии окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП
15.12.2017, 12:00
Происшествия
Житель Нерюнгри убил приятеля гвоздодером
15.12.2017, 11:50
Столица
В Якутске пройдут массовые проверки водителей
15.12.2017, 11:48
Экономика
Компания «Саха Чай» победила в номинации «Лучший работодатель студотрядов Якутии»
15.12.2017, 11:40
Происшествия
Молодая женщина украла у собутыльника банковскую карту и телефон
15.12.2017, 11:30
Общество
Как правильно сформировать цену на продовольственный товар?
15.12.2017, 11:20
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В Алданском районе подвели итоги декады Олонхо
15.12.2017, 11:14
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Экология
Объявлен конкурс «Наблюдение за природой-2018»
15.12.2017, 11:00
Спорт
В Москве пройдет финал Кубка мира по мас-рестлингу
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15.12.2017, 10:20
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Общество
15 декабря 2017, 14:02
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МВД Якутии вернет изъятые драгоценности

В целях передачи по принадлежности, изъятых в период с 1992 по 2012 годы материальных ценностей (ювелирные изделия и лом ювелирных изделий из драгоценного металла, драгоценные, полудрагоценные камни, иностранная валюта), просим граждан обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского 35/2, каб. 100, тел. 454367.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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