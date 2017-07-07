МВД Якутии: «Таежный герой» или море летнего позитива

В Министерстве внутренних дел по Республике Саха (Якутия) придают большое значение социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.



В эти дни на базе Центра первоначальной профессиональной подготовки ведомства в шестой раз проходит военно-спортивная игра «Таежный герой» — увлекательный, поучительный проект в походных условиях.



Организаторы военно-патриотического мероприятия — МВД Якутии и партнер ведомства — Детский (подростковый) центр г.Якутска, окружная администрация г.Якутска, Комитет по делам несовершеннолетних.



Игра с каждым годом набирает все большую популярность. В этом году на широкой поляне раскинулись яркие палатки для 300 детишек. Игры открыла младшая танцевальная группа «Автобуса радости», заразив всех присутствующих детским задором, позитивом и улыбками. «Таежный герой» — самый крутой!», «Таежный герой» — за команду горой!» — то и дело раздавались звонкие речевки.



Как отметил министр внутренних дел республики генерал-майор полиции Владимир ПРОКОПЕНКО:

— «Таежный герой» — это уникальный проект, в котором традиционно участвуют сотни детей из малообеспеченных семей, воспитанники детского дома, а также дети, состоящие на профилактических учетах или оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.



На протяжении двух дней на специализированной территории Центра профессиональной подготовки МВД дети участвовали в военизированной эстафете, квест-игре, играх по станциям и т.д. Много желающих было попасть на мастер-класс по рукопашному бою, не меньше ребят собралось возле выставки оружия Музея МВД Якутии.



Во время мероприятий состоялись мастер-классы по брейк-дансу, хип-хопу, а также конкурсы «Мозговой штурм», «Улица театральная», «Мастерок», «Бумажный бум». Все игры были направлены на формирование командного духа и сплоченности, развитие творческих качеств детей, привитие необходимых знаний и навыков, которые, несомненно, пригодятся им во взрослой жизни.



Шквал аплодисментов вызвали показательные выступления полицейских. Среди них сотрудники кавалерийского взвода МУ МВД России «Якутское» и воспитанницы спортивной секции при взводе «Эскадрон», грациозно гарцевавшие на лошадях безупречной выучки. С замиранием сердца ребята наблюдали за выступлением специального отряда особого назначения МВД Якутии «Гром». Захват условного преступника показали сотрудники кинологической службы, наглядно продемонстрировав профессиональную дрессуру служебных собак.



Летние приключения ребят завершились вручением памятных кубков. Все этапы «Таежного героя» направлены на развитие инициативы и самостоятельности подростков, формирование умений в чрезвычайных ситуациях, развитие физических и духовных качеств, популяризацию здорового образа жизни, и создание ситуации успеха, что особенно важно для той категории подростков, которые уже столкнулись с нелицеприятными сторонами жизни. Возможно, некоторые из них, повзрослев, вернутся в Центр, но уже в качестве его слушателей – сотрудников органов внутренних дел. «Таежный герой» — ведет за собой!» — и это, действительно, так!

