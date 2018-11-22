МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!

На днях во многих республиканских информационных ресурсах и мессенджере «WhatsAрр» были распространены сообщения о розыске двух малолетних детей. Речь идет о 8-летней ученице школы №38 г. Якутска и ее ровеснике – ученике СОШ №5.

Напомним, что 19 ноября 8-летняя девочка не доехала до школы, а на следующий день мальчик в назначенное время не пришел к бабушке.

К счастью, данные происшествия оказались со счастливым концом. С детьми ничего страшного не произошло, и они вернулись живыми и невредимыми к своим семьям.

Тогда по обоим этим случаям, личный состав МУ МВД России «Якутское» был поднят по сигналу «Тревога». Любой сигнал об исчезновении детей расценивается как чрезвычайное происшествие. А в связи с наступлением холодов, огромному риску подвергается здоровье и жизнь детей, оказавшихся на улице без сопровождения взрослых.

Уважаемые родители! Будьте бдительны! Не стоит отпускать малолетних детей одних на улицу. Помните, что ребенку легко дезориентироваться, особенно в туман и короткий световой день. Беспомощный маленький человек может стать жертвой ДТП и других несчастных случаев. Не исключены и случаи преступных посягательств в отношении детей со стороны злоумышленников.

Безопасного детства!