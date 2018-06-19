МВД Якутии приглашает на службу

Межмуниципальное управление МВД России «Якутское» приглашает на службу в полицию мужчин в возрасте от 18 до 35 лет.

— отслужившие в Вооруженных силах РФ

— не имеющие судимости

— способные по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников органов внутренних дел обязанности.

Для замещения должностей:

— полицейского-водителя комендантского отделения дежурной части, отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции (наличие среднего образования, категории В,Д);

— следователя следственного управления (при наличии высшего юридического образования).

— оперуполномоченного уголовного розыска (при наличии среднего профессионального или высшего юридического образования).

Служба в районах Крайнего Севера проходит в особых климатических условиях, в связи с этим, сотрудникам предоставляются определенные гарантии и компенсации. В городе Якутске выслуга лет на льготных условиях засчитывается как один месяц службы за полтора месяца. Денежное содержание рассчитывается с установленным районным коэффициентом 40%. К денежному содержанию устанавливается процентная надбавка за службу в условиях Крайнего Севера. В Республике Саха (Якутия) надбавка составляет 10% заработка по истечении первых шести месяцев службы с увеличением на 10% за каждые последующие шесть месяцев службы, а по достижении шестидесяти процентной надбавки – 10 % заработка за каждый последующий год службы до достижения 80% заработка.

Ежегодный основной отпуск – 45 календарных дней, предоставляются дополнительные отпуска (за выслугу лет, за ненормированное рабочее время, особые условия службы и другие). Ежегодно оплачивается проезд к месту отпуска самому сотруднику и членам семьи (самолетом, поездом и др.)

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения.

При условии службы в условиях Крайнего Севера 15 лет в календарном исчислении, пенсия при увольнении рассчитывается с учетом районного коэффициента – 40 %.

Сотрудники органов внутренних дел имеют право на бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД России. Выделяются льготные путевки в санатории и центры восстановительной медицины системы МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться: г.Якутск ул. Якутская 2, 1 этаж, кабинеты 102, 105. Контактный телефон: 8(4112) 454-191, понедельник, вторник, среда, пятница, с 14:00 до 17:00 ч.

При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании, водительское удостоверение.