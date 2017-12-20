МВД Якутии: Пойманы подозреваемые в резонансном поджоге

В Якутии возбуждено уголовное дело по ст.168 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В ночь на 18 августа текущего года около 8 часов утра в дежурную часть отделения МВД России по Горному району поступило сообщение от диспетчера пожарной части об уничтоженных огнем в парке культуры и отдыха двух национальных строений «ураса». Материальный ущерб, нанесенный бюджетам районной и сельской администрации, составил свыше одного миллиона рублей.

В ходе проведения пожарно-технической экспертизы было установлено, что пожар произошел внутри одного из деревянных строений, предположительно, из-за разведенного костра. Урасы имели между собой переход и представляли собой единую композиционную конструкцию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска были установлены личности лиц, причастных к возгоранию.

Установлено, что в ночь пожара трое молодых людей решили распить спиртные напитки внутри одного из строений. Один из них – 18-летний студент средне-специального учебного заведения — решил разжечь костер. Когда открытый источник огня перекинулся на стены строения, молодые люди покинули его и скрылись.

В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

PS от редакции: Некоторые СМИ почему-то перепутали этот поджог с поджогом урасы на Ысыахе Олонхо в июне.