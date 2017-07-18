МВД Якутии организовало оздоровительный отдых для детей погибших сотрудников

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) никогда не оставляет без внимания семьи погибших сотрудников и сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы.

И на этот раз, в разгар жарких июльских дней на базе отдыха «Сосновый бор», который раскинулся на живописном берегу реки Лена в Хангаласском районе, с 14 по 16 июля был организован оздоровительный отдых для детей и взрослых.

После заезда на базу начальником психологической службы МВД Светланой Наумовой была проведена игра на знакомство и сближение. Также психологами ведомства в эти дни были проведены консультации и тренинги.

Сотрудником отдела профессиональной подготовки Александром Смирновым были организованы многочисленные спортивные состязания.

Блестящую концертную программу представили сотрудники органов внутренних дел Анастасия Карлан, Оксана Бор, Николай Поскачин, Вячеслав Бойков и Григорий Иванов.

Зрители могли насладиться творчеством ансамбля потомков государевых ямщиков «Ямская гармонь».

«Сосновый бор» в эти дни посетили заместитель министра Владимир Климов и начальник управления по работе с личным составом Александр Кутепов.

Руководители пожелали всем отличного отдыха и ярких впечатлений.

В министерстве уверены, что солнце, песчаный берег, игры и новые знакомства, словом все старания коллег, добавят позитива в жизнь собравшихся в эти дни.