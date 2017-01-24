МВД Якутии и Пенсионный фонд провели совместную акцию «Осторожно, мошенники!»

Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия) реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение количества преступлений, совершенных посредством стационарных и мобильных телефонов. В их основе — распространение информации среди населения о способах защиты от указанных преступных посягательств.

Отделением информации и общественных связей МВД по Республике Саха (Якутия) при поддержке Управления Пенсионного фонда России по г.Якутск, а также Общественного совета при МВД по Республике Саха (Якутия) проведена акция «Осторожно, мошенники!».

Целевой аудиторией мероприятия стали пожилые люди, которые по статистике более подвержены манипуляциям мошенников, эксплуатирующих чувства человека и способных подвести жертву к выгодному им действию.

Как избежать такой ситуации и не лишиться сбережений, разъяснила представитель Общественного совета МВД Якутии Ольга Чернышова. Разработанные пресс-службой МВД памятки рекомендательного характера вручались горожанам в Управлении Пенсионного фонда по г.Якутск.

Помните, работники Пенсионного фонда по телефону личные данные и другие сведения не запрашивают. Не передавайте персональные данные доступа к банковским картам и другим денежным носителям. Предупредите своих пожилых родных и близких, чтобы они не доверяли свои персональные данные чужим людям, так как они входят в группу риска и легко попадаются на уловки мошенников.

Полиция и Пенсионный фонд просят граждан проявлять бдительность и соблюдать несложные правила личной финансовой безопасности. Помните, что сохранность вашего имущества, в первую очередь, зависит от вас самих.