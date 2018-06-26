МВД решило судьбу министра Георгия Балакшина?

По данным ТайгаПост, Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции не установила факт о незаконных действиях Георгия Балакшина. В январе этого года в местном сегменте WhatsApp распространилось анонимное письмо, предположительно адресованное Балакшину. Текст был составлен от имени его прежнего друга и подельника по про(…)м делам, в коем якутяне опознали Александра Нюрбинского, он же Александр Яковлев.

В частности, в письме говорилось о том, что предположительно Балакшин, будучи сотрудником (…), регулярно получал деньги от с(…)а. К(…)л своих прежних товарищей по бизнесу и был причастен к сделке по продаже 103 участков в СОТ «Саттал» в Якутске. Когда письмо стало достоянием гласности, Александр Нюрбинский на своей странице в Фейсбуке выразил сожаление в связи с его публикацией и отказался комментировать, предложив всем интересующимся обращаться в личку. Однако и там Нюрбинский не дал никаких пояснений, впрочем, как и опровержений.

И вот теперь, как стало известно ТайгаПост, Александр Нюрбинский отвергает свое авторство послания. Полицейские пытались взять у него показания, но Нюрбинский сейчас проживает в Крыму, а посредством гаджетов от всего открестился. Проверка в СОТ «Саттал» показала, что Минимущества РС (Я) (в письме также фигурировала министр Евгения Григорьева) на законных основаниях выделила землю. Не нашли подтверждения у правоохранителей и другие факты противоправной деятельности, к которым возможно был причастен Георгий Балакшин.

Таким образом, министр может спать спокойно. Правоохранителям не удалось установить, кто написал письмо с обвинениями в адрес Балакшина. И, следовательно, получить от автора изобличающие показания и документы.

Свое письмо неустановленный автор закончил словами: «Я не надеюсь, что у тебя совесть проснётся и ты вернёшь мое, поэтому мне с тобой надо разбираться в правовом поле». Видимо, по этому пути он больше идти не хочет. Если Нюрбинский действительно непричастен к скандалу, то тогда непонятно, почему он до сих пор публично от него не открестился, оставив широкое поле для домыслов.