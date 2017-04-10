МВД прокомментировало слухи об аресте Афанасия Максимова

Политик Афанасий МАКСИМОВ, активно призывавший якутян принять участие в воскресном «экологическом» митинге, сам на площадь не пришел. ЯСИА опубликовало комментарий МВД по республике, которое опровергло слухи о том, что Максимов был задержан правоохранительными органами до начала мероприятия.

«Конечно, никто не задерживал Афанасия Максимова. Информацией о том, почему его не было на митинге, не располагаем. Однако, как показывает практика, организаторы подобных акций часто сами на них не появляются», — сообщила начальник отделения информации и общественных связей министерства внутренних дел по Якутии Мария МИРОНОВА.

По ее словам, митинг прошел без происшествий. «Никаких нарушений не зафиксировано», — подчеркнула Миронова.