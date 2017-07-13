МВД приглашает воспользоваться госуслугами в электронном виде

Зарегистрировавшись на сайте http://www.gosuslugi.ru, вы больше не будете стоять в длинных очередях. Напоминаем, что с 1 января 2017 года государственные услуги в электронном виде стоят на 30% дешевле.

Если Вам нужно получить/поменять российский или заграничный паспорт, поставить/снять себя/ на регистрационный учет по месту жительства/пребывания, получить адресно-справочную информацию, оформить приглашение на въезд в Россию, то Вам не нужно никуда бежать/звонить, достаточно зайти на сайт госуслуг.

К примеру, если вам исполнилось 20 или 45 лет, у вас испортился или потерялся паспорт, изменилось имя, личные данные или внешность, эта услуга для вас. С ее помощью вы легко подадите документы на новый паспорт и вас пригласят, чтобы его получить.

Как оформить паспорт гражданина:

заполняете электронное заявление на портале госуслуг;

оплачиваете госпошлину;

приносите оригиналы документов в отделение ФМС, отдаете их без очереди;

вас пригласят в ФМС к определенному времени, чтобы забрать новый паспорт. Если время неудобное, его можно изменить;

вам потребуется старый паспорт (или справка из полиции) и любые документы, отметки из которых должны стоять в новом паспорте: военный билет, свидетельства о рождении детей и т. д.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи.Зарегистрироваться на сайте/подтвердить свою личность вы можете теперь и по адресу: г.Якутск, ул. Федора Попова, 8.

По линии ГИБДД можно также значительно упростить процедуру получения и замены водительского удостоверения. Одним кликом вы узнаете полную информацию о наложенных штрафах и оплатить их в режиме онлайн.

Если вы купили машину, мотоцикл или другое транспортное средство, его нужно поставить на учет в отделении ГИБДД и получить свидетельство о госрегистрации. Электронная госуслуга поможет легко подать документы на регистрацию. Как поставить машину на учет:

заполняете электронное заявление на портале госуслуг;

оплачиваете госпошлину, приносите оригиналы документов в отделение ГИБДД без очереди;

вас приглашают в ГИБДД к определенному времени, чтобы забрать готовые документы. Если время неудобное, его можно изменить;

вам потребуется ПТС, акт осмотра транспортного средства, полис ОСАГО и документы, которые подтверждают ваше право на машину — например, договор купли-продажи.

Услуга доступна пользователям портала, которые подтвердили личность в центре регистрации, по почте или с помощью электронной подписи.

Также через сайт госуслуг можно пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию. Наличие дактилоскопической информации о вас позволит упростить процедуру подтверждения или установления личности при утрате и дальнейшем восстановлении документов.

К сожалению, иногда люди становятся жертвами несчастных случаев, природных катаклизмов, террористических актов, катастроф и установить личность без документов невозможно. При таких обстоятельствах отпечатки пальцев — самый точный способ опознать человека.

Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В зоне риска находятся лица, имеющие экстремальные увлечения: рыбаки, охотники, владельцы плавательных средств и др.

Более подробную информацию о процедуре предоставления государственной услуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации вы найдете на сайте МВД по Республике Саха (Якутия).

Круглосуточно к вашим услугам портал электронных услуг http://www.gosuslugi.ru со скидкой в 30%.