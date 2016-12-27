МВД предлагает добровольно пройти дактилоскопию

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия) предлагает гражданам РФ пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию.

Наличие дактилоскопической информации о Вас позволит упростить процедуру подтверждения или установления личности при утрате и дальнейшем восстановлении документов.

Особое значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

К сожаленью, бывает, что в жизни происходят неприятные ситуации, когда люди становятся жертвами несчастных случаев, наводнений, землетрясений, пожаров, террористических актов, катастроф и установить личность без документов невозможно. При таких обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, так как отпечатки пальцев самый точный способ опознать человека.

Также, в особой зоне риска находятся лица, имеющие экстремальные увлечения (рыбаки, охотники, владельцы плавательных средств и др.).

Для граждан, прошедших добровольную дактилоскопическую регистрацию, дополнительно предоставляются услуги по внесению изменений, а также удалении имеющихся данных.

Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация проводится в органах внутренних дел по месту жительства заявителя, по письменному заявлению или заявлению, поданному в электронном виде через Единый портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru), бесплатно.

Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина, установленных Конституцией РФ.

Более подробную информацию о процедуре предоставления государственной услуги по добровольной государственной дактилоскопической регистрации в РФ вы найдете на сайте МВД по Республике Саха (Якутия) (https://www.14.mvd.ru/Dlja_grazhdan/Gosuslugi/Dobrovolnaja_daktiloskopija ).