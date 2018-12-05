МВД планирует в 2019 году объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на права

Проектом постановления в экзамене предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения, отметили в ведомстве.

МВД России планирует в начале 2019 года внести в правительство проект постановления, предусматривающий изменения в сдаче экзаменов на водительские права, в том числе объединение таких испытаний, как «площадка» и «город». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

«В настоящее время проект постановления, вносящий изменения в правила проведения экзаменов, находится в заключительной стадии его доработки, после чего он будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По завершении согласования, предварительно в первом квартале следующего года, он будет внесен в правительство Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что проектом постановления в объединенном экзамене предусматривается проверка навыков управления автомобилем только в условиях реального дорожного движения.

Ранее сообщалось, что МВД готовит документ, предусматривающий ряд изменений, касающихся сдачи экзаменов на водительские права. Как сообщал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, изменения коснутся практической части экзамена: планируется объединить испытания в городе и на учебной площадке.

Упражнения на площадке остаются

Кроме того, в МВД отметили, что ведомство не планирует полного исключения упражнений на площадке во время экзаменов на права, несмотря на то, что автошколы предложили ГИБДД вдвое сократить количество таких упражнений.

«В разработанных изменениях правил проведения экзаменов на право управления транспортными средствами предусматривается объединение экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, проводимого на площадке, и экзамена в условиях дорожного движения. Проект постановления не предусматривает полное исключение ряда испытательных упражнений, проводимых в настоящее время на закрытой площадке», — добавили в МВД.

В настоящее время проверка навыков управления автомобилем при движении в поворотах проходит как на закрытой площадке, где экзаменуемым выполняются испытательные упражнения «змейка» и «поворот на 90 градусов», так и в условиях дорожного движения.

Отсеивание в автошколах

Госавтоинспекция на протяжении нескольких месяцев проводила серию рабочих встреч с представителями отраслевых профессиональных сообществ и экспертов, в ходе которых обсуждались предлагаемые инициативы, в результате чего экспертное сообщество во время обсуждения проекта постановления предложило отсеивать кандидатов в водители, не знающих ПДД, еще на этапе сдачи экзаменов в автошколе и не допускать их до «города». Если такие кандидаты все-таки получат свидетельство, то необходимо поднимать вопрос о закрытии автошколы, которая выдала его.

«Особое внимание акцентировалось на отзывах по предлагаемым изменениям и опасением ряда общественных организаций, связанных с допуском кандидатов в водители к экзамену в городе без необходимых на то навыков. Также обращалось внимание на то, что кандидаты в водители, не имеющие реальных навыков управления, должны отсеиваться еще на этапе внутренних экзаменов в автошколе и не получать свидетельство. Наличие же такого свидетельства у лиц, не имеющих навыков управления и не знающих ПДД, должно являться основанием к рассмотрению вопроса о закрытии недобросовестной автошколы, выдавшей его», — отметили в министерстве.