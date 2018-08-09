МВД официально о мужчине и девочке в багажнике

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель автомашины «Тойота – Пассо» был установлен. Им оказался 33-летний житель г. Якутск. Ребенком, находившемся в багажнике автомашины, является его 6-летняя дочь.

В отношении отца ребенка применены меры административного характера. Составлены административные протоколы в соответствии ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и ч. 3 ст. 12.23 «Нарушение правил перевозки людей» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.