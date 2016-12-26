Музыканты Якутии скорбят со всей страной

Ценность человеческой жизни, необходимость в единении, сплочении осознаются в моменты тяжёлой утраты.

Трагедия, унёсшая жизни 92 человек, в числе которых 64 артиста Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, начальник и художественный руководитель ансамбля, народный артист Российской Федерации, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов, стала горькой и невосполнимой утратой для нашей страны.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова регулярно давал концерты в военных округах, частях и подразделения Российской Армии, часто выезжал в районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чечню. Ансамбль объездил с гастролями всю Россию и более 70-ти стран.

Валерия Халилова по праву называли главным военным дирижёром России, «послом мира» — он был музыкальным руководителем международных военно-музыкальных фестивалей, которые объединяли культуры народов и стран – это фестиваль «Спасская башня», ежегодно проводимый на Красной площади, «Амурские волны», «Марш столетия» и другие. Валерий Халилов был назначен президентом созданной в октябре 2016 года Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество».

Союз музыкальных деятелей Якутии, филиал Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество», Государственная филармония Якутии им. Г. М. Кривошапко, духовой оркестр Филармонии Якутии «Lena River Brass», все музыкальные учебные заведения республики и все музыканты Якутии скорбят по прекрасному коллективу, светлым талантливым людям, которые своей преданностью делу, творчеством и самоотдачей укрепляли мощь нашего государства, предавая людям духовные силы через музыку и песни, поддерживая защищённость и мир в стране.