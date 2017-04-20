Музыканты из Германии и Китая выступят на главной сцене Якутска

25 апреля в 18-00 в зале Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева Суорун – Омоллоона состоится единственный концерт солистов из Германии – RO Sun Young и Китая – SHEN Hua с симфоническим оркестром Высшей школы музыки. Дирижер – NOH Tae Cheol (Ю. Корея).

Концерт проходит в рамках международного проекта «Noh Tae Cheol and Friends».

В программе концерта прозвучат произведения Л. Ван Бетховена, Петра Чайковского.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте Высшей школы музыки или в партнерских кассах Тессерус. Справки по тел.: 316-001, 316-005.