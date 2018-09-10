Музыканты Башмет центра проведут бесплатные мастер–классы в Якутске

В сентябре на базе Высшей школы музыки РС (Я) продолжится серия бесплатных мастер-классов музыкантов, педагогов Образовательного центра «Башмет центр»:

21 – 23 сентября – Денис Бурштейн (фортепиано);

21 – 23 сентября – Татьяна Белякова (вокал);

29 сентября – 2 октября — Евгений Румянцев (виолончель).

Мастер-классы открыты для посещения и бесплатны для активных и пассивных участников.

В 2013 году при поддержке Министерства культуры РФ стартовала общероссийская программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России»

С 2018 года, благодаря поддержке со стороны Фонда Президентских грантов, Образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей начали свою работу в Якутске на базе ГБОУ ВО Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им. В.А. Босикова.

Благодаря открытию такого центра в Якутске, для талантливых детей из Якутска и республики созданы условия для развития и совершенствования их музыкальных способностей с целью будущей реализации в профессиональной деятельности.

В образовательные центры в течение года приезжают как ведущие российские, так и зарубежные педагоги, которые проводят долгосрочные мастер – классы по разным специальностям. Таким образом, выстраивается система, когда талантливые дети и педагоги получают возможность непосредственно у себя в городах заниматься с прославленными музыкантами и замечательными педагогами мирового уровня.

Мастер-классы состоятся по адресу: г. Якутск, ш. Покровское 16 км. д.2А

Справки по телефону: 8 (4112) 316-003, 316-005

Подробная информация о мастер – классах на сайте Высшей школы музыки РС (Я)