Британский певец Том Розенталь презентовал в конце прошлой недели клип на песню “Was It You Who I Saw?”, снятый в Якутии.

Съемки видеоклипа велись зимой в Якутске. На кадрах можно увидеть площадь Ленина, Теплое озеро, Речпорт, окраины города.

Том Розенталь — молодой музыкант, живущий в Лондоне. Его первый альбом “Keep a Private Room Behind the Shop” вышел в 2011 году.